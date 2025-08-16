Irreális lett volna azonnali békekötést várni Trump és Putyin csúcstalálkozójától

Mint a beszélgetésből kiderül, Robert C. Castel szerint az alaszkai találkozó legnagyobb hozadéka, hogy a felek elindultak a párbeszéd útján, és nyitva maradt a kapu a békefolyamat felé. – Irreális elvárás lett volna Trump és Putyin alaszkai csúcstalálkozójától, hogy azonnali békét hozzon – mondta a tanácsadó. Ennek megfelelően szerinte azok, akik kudarcként könyvelik el a mostani egyeztetést, egész egyszerűen nem értik a diplomácia logikáját.

Mindenkit foglalkoztat Trump és Putyin alaszkai csúcstalálkozója, mely kapcsán egy szakértő is megszólalt most

Fotó: AFP

Pozitívan kell értékelni az alaszkai csúcstalálkozót a szakértő szerint

„Ha elolvassuk a kritikákat, akkor föltevődik a kérdés, mi az, amit a Trump-kritikusok sikerként könyveltek volna el. Körülbelül az, hogyha Vlagyimir Putyin előrenyújtja a két kezét, bilincsbe veri saját magát, és elvezeti saját magát egy sötét zárkába. Tehát minden, ami ennél kevesebb lett volna a Trump-kritikusok szemében, az egy árulás, egy kudarc lett volna. Ez a fajta perspektíva figyelmen kívül hagyja a diplomáciai realitásokat” – magyarázta.

A szakértő szerint az alaszkai háromórás találkozó legfeljebb az első lépés lehetett egy hosszú folyamatban.

Az a probléma, amit évtizedeken át készítettek elő, és amit a háború évei alatt csak súlyosbítottak, nem oldható meg egy háromórás beszélgetéssel.

„Maga a tény, hogy az első 2-3-5 percben – ahogy Donald Trump mondta – nem győződött meg arról, hogy a másik fél részéről hiányzik az őszinte szándék a probléma megoldására, már önmagában ennek a találkozónak a pozitívuma. Ez kaput nyitott egy sor további egyeztetés felé, és én azt hiszem, ez a dolog realista perspektívája” – értékelte pozitívan a találkozót Robert C. Castel.

A szakértő egyben leszögezte azt is, hogy az alaszkai csúcstalálkozó jelentősége nem a kézzelfogható eredményekben, hanem a folyamat elindulásában rejlik.

Hogy pontosan mi lehet Európa szerepe a két fél közötti folyamatban, illetve mi történik majd Trump és Volodimir Zelenszkij között, azt a Magyar Nemzet cikkében bővebben is olvashatja és hallgathatja!