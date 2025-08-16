51 perce
Meglepő módon értékelte Trump és Putyin találkozóját Zelenszkij
Élénken foglalkoztatja a közvéleményt a pénteki Putyin-Trump megbeszélés. Az alaszkai csúcstalálkozóról Tóth Tamás Antal és Fekete Rajmund beszélgetett Kiszelly Zoltánnal, a Századvég politikai elemzési igazgatójával és Fekete Rajmund Amerika-szakértővel a Magyar Nemzet Rapid Extra című podcastjában, ahol számos érdekes dolgot megtudhattunk az egyeztetés kapcsán.
Fekete Rajmund szerint Donald Trump és Vlagyimir Putyin alaszkai csúcstalálkozóját követően Zelenszkij szokatlanul békülékeny hangot ütött meg. Az Amerika-szakértő szerint a háború lezárására egyelőre kevés az esély.
Váratlanul reagált az alaszkai csúcstalálkozót követően Zelenszkij
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nem sokkal a csúcstalálkozó után arról számolt be, hogy „hosszú, tartalmas” megbeszélést folytatott Donald Trumppal, előbb ketten, majd európai vezetők bevonásával. Azt hangsúlyozta: Ukrajna kész a lehető legproduktívabban dolgozni a béke érdekében, és támogatja Trump javaslatát egy háromoldalú találkozóra. Mint azt Fekete Rajmund kihangsúlyozta: figyelemre méltó, hogy Zelenszkij a szokásos retorikától eltérően kifejezetten békülékeny hangot ütött meg.
Egy rossz szót sem mondott Oroszországról, arról beszélt, hogy békét kell kötni. Ez mindenképpen pozitív jelzés
– mondta a szakértő. Hozzátette: az amerikai és az ukrán elnök hétfőn ismét találkozik majd az Egyesült Államokban.
Kiszelly Zoltán szerint eközben Brüsszel a háborút ürügyként használja az uniós mélyítésre és a gazdasági átalakítások kikényszerítésére, miközben a háború valódi haszonélvezői az amerikai befektetési alapok.
– A legfontosabb, hogy Trump és Putyin tárgyalóasztalhoz ült. A részletekről és a kompromisszumokról hosszú, bonyolult egyeztetések döntenek majd – foglalta össze a helyzetet a Századvég politikai elemzési igazgatója.
Hogy pontosan mit hozhatnak a következő hónapok a három fél között, illetve mi állhat Zelenszkij eltérő retorikája mögött, azt a Magyar Nemzet cikkében bővebben is olvashatja és hallgathatja!