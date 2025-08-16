Meglepő módon értékelte Trump és Putyin találkozóját Zelenszkij

Fekete Rajmund szerint Donald Trump és Vlagyimir Putyin alaszkai csúcstalálkozóját követően Zelenszkij szokatlanul békülékeny hangot ütött meg. Az Amerika-szakértő szerint a háború lezárására egyelőre kevés az esély.

Trump és Putyin az alaszkai csúcstalálkozón, melynek kapcsán gyorsan megszólalt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is

Forrás: AFP

Váratlanul reagált az alaszkai csúcstalálkozót követően Zelenszkij

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nem sokkal a csúcstalálkozó után arról számolt be, hogy „hosszú, tartalmas” megbeszélést folytatott Donald Trumppal, előbb ketten, majd európai vezetők bevonásával. Azt hangsúlyozta: Ukrajna kész a lehető legproduktívabban dolgozni a béke érdekében, és támogatja Trump javaslatát egy háromoldalú találkozóra. Mint azt Fekete Rajmund kihangsúlyozta: figyelemre méltó, hogy Zelenszkij a szokásos retorikától eltérően kifejezetten békülékeny hangot ütött meg.

Egy rossz szót sem mondott Oroszországról, arról beszélt, hogy békét kell kötni. Ez mindenképpen pozitív jelzés

– mondta a szakértő. Hozzátette: az amerikai és az ukrán elnök hétfőn ismét találkozik majd az Egyesült Államokban.

Kiszelly Zoltán szerint eközben Brüsszel a háborút ürügyként használja az uniós mélyítésre és a gazdasági átalakítások kikényszerítésére, miközben a háború valódi haszonélvezői az amerikai befektetési alapok.

– A legfontosabb, hogy Trump és Putyin tárgyalóasztalhoz ült. A részletekről és a kompromisszumokról hosszú, bonyolult egyeztetések döntenek majd – foglalta össze a helyzetet a Századvég politikai elemzési igazgatója.

