Aljegyzőt keres a jászkunsági járási székhely

Aljegyzői munkakör betöltésére írtak ki álláspályázatot pénteken a tiszafüredi önkormányzat hivatalos oldalán. Az önkormányzati kinevezett vezetői posztjára határozatlan időre, közszolgálati jogviszonyba várják a jelentkezőket. A pozícióhoz jogi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, vagy államtudományi mesterképzésen való felsőfokú végzettséget vár el a járási székhely önkormányzata. Pályázni szeptember 23-áig lehet, a beérkezett pályázatokat szeptember 29-ig bírálják el. Az állás tervezett betöltésének időpontja október 1.