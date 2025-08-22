augusztus 22., péntek

Tiszafüred

2 órája

Aljegyzőt keres a jászkunsági járási székhely

Címkék#aljegyző#önkormányzat#pályázat

Pályázatot írtak ki Tiszafüreden az aljegyzői poszt betöltésére.

Rózsa Róbert
Aljegyzőt keresnek Tiszafüreden

Forrás: MW Archívum

Fotó: Mészáros János

Aljegyzői munkakör betöltésére írtak ki álláspályázatot pénteken a tiszafüredi önkormányzat hivatalos oldalán. Az önkormányzati kinevezett vezetői posztjára határozatlan időre, közszolgálati jogviszonyba várják a jelentkezőket. A pozícióhoz jogi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, vagy államtudományi mesterképzésen való felsőfokú végzettséget vár el a járási székhely önkormányzata. Pályázni szeptember 23-áig lehet, a beérkezett pályázatokat szeptember 29-ig bírálják el. Az állás tervezett betöltésének időpontja október 1.

 

