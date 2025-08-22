27 perce
Aljegyzőt keres a jászkunsági járási székhely
Pályázatot írtak ki Tiszafüreden az aljegyzői poszt betöltésére.
Aljegyzőt keresnek Tiszafüreden
Forrás: MW Archívum
Fotó: Mészáros János
Aljegyzői munkakör betöltésére írtak ki álláspályázatot pénteken a tiszafüredi önkormányzat hivatalos oldalán. Az önkormányzati kinevezett vezetői posztjára határozatlan időre, közszolgálati jogviszonyba várják a jelentkezőket. A pozícióhoz jogi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, vagy államtudományi mesterképzésen való felsőfokú végzettséget vár el a járási székhely önkormányzata. Pályázni szeptember 23-áig lehet, a beérkezett pályázatokat szeptember 29-ig bírálják el. Az állás tervezett betöltésének időpontja október 1.
