Amerikai jövevények miatt élékül meg a forgalom Tiszafüreden

Augusztus 20-án, szerdán rendezik meg a Tiszafüredi Amerikai Autós és Tuning találkozót a Halas téren. A rendezvény részeként aznap autós felvonulást is tartanak 14 és 14.30 között. Az önkormányzat hivatalos közösségi oldalán ezzel kapcsolatban azt közölte, a felvonulás ideje alatt a szokásosnál nagyobb forgalom várható a Halas tér – Kastély út – Ady Endre út – Kossuth tér – Fő utca – Rét utca – Kiss Pál út – Fő utca – Szőlősi út – Húszöles út – Ady Endre út – Halas tér útvonalon.