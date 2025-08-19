Augusztus 20.
57 perce
Amerikai jövevények miatt élékül meg a forgalom Tiszafüreden
Autós felvonulást tartanak aznap a városban.
Amerikai autó vonulnak fel Tiszafüreden
Forrás: Új Néplap archívum
Fotó: Mészáros János
Augusztus 20-án, szerdán rendezik meg a Tiszafüredi Amerikai Autós és Tuning találkozót a Halas téren. A rendezvény részeként aznap autós felvonulást is tartanak 14 és 14.30 között. Az önkormányzat hivatalos közösségi oldalán ezzel kapcsolatban azt közölte, a felvonulás ideje alatt a szokásosnál nagyobb forgalom várható a Halas tér – Kastély út – Ady Endre út – Kossuth tér – Fő utca – Rét utca – Kiss Pál út – Fő utca – Szőlősi út – Húszöles út – Ady Endre út – Halas tér útvonalon.
10 órája
13 órája
