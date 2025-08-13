Napról-napra csökken a vízszint! Friss fotókon és videón is mutatjuk, hogyan fest most a Tisza

A vízügyi tájékoztatás szerint az elmúlt napokban is folytatódott a csapadékmentes időjárás, a folyóink vízszintje alig változó. Ha változik is valamennyit, sajnos újra csökkenő a tendencia. Apad a Tisza és a Zagyva is. Fotóink a Tisza jelenlegi állását mutatják Szolnoknál.

Fotó: Mészáros János

Sok helyen méretes kövek bukkannak elő, másutt pedig jól kivehető, ahogy napról-napra egyre lentebb „hagy nyomot” a víz. Így fest most a Tisza-part Szolnoknál, annak köszönhetően, hogy a szőke folyó vízszintje újra rohamosan csökken.

Ezzel kapcsolatban adott ki tájékoztatást a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (Kötivízig) is.

– Az elmúlt 24 órában sem a Tisza részvízgyűjtőin, sem pedig az igazgatóság működési területén nem hullott csapadék – írták keddi közleményükben. A helyzet azóta sem változott.

Ismét apad a Tisza, csökken a Zagyva vízszintje is

A vízügy illetékesei rámutattak: a Tisza duzzasztásmentes szakaszainak vízjárását az erőművek üzemrendje befolyásolhatja.

– A folyó vízállása augusztus 12-én 7 órakor Kisköre-alsónál mínusz 339 cm (alig változó), Tiszaroffnál mínusz 283 cm (alig változó), Szolnoknál mínusz 299 cm (alig változó) – írták.