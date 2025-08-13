1 órája
Napról-napra csökken a vízszint! Friss fotókon és videón is mutatjuk, hogyan fest most a Tisza
Napról-napra egyre feljebb kúszik a hőmérők higanyszála, visszatért a kánikula. Mindezt tetőzi, hogy jó ideje nem esett eső. A vízgyűjtő területeken is csapadékmentes az időjárás, ami nagy hatással van a folyóink vízjárására. Apad a Tisza és a Zagyva vízszintje is csökken ezekben a napokban.
A vízügyi tájékoztatás szerint az elmúlt napokban is folytatódott a csapadékmentes időjárás, a folyóink vízszintje alig változó. Ha változik is valamennyit, sajnos újra csökkenő a tendencia. Apad a Tisza és a Zagyva is. Fotóink a Tisza jelenlegi állását mutatják Szolnoknál.
Sok helyen méretes kövek bukkannak elő, másutt pedig jól kivehető, ahogy napról-napra egyre lentebb „hagy nyomot” a víz. Így fest most a Tisza-part Szolnoknál, annak köszönhetően, hogy a szőke folyó vízszintje újra rohamosan csökken.
Ezzel kapcsolatban adott ki tájékoztatást a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (Kötivízig) is.
– Az elmúlt 24 órában sem a Tisza részvízgyűjtőin, sem pedig az igazgatóság működési területén nem hullott csapadék – írták keddi közleményükben. A helyzet azóta sem változott.
Ismét apad a Tisza, csökken a Zagyva vízszintje is
A vízügy illetékesei rámutattak: a Tisza duzzasztásmentes szakaszainak vízjárását az erőművek üzemrendje befolyásolhatja.
– A folyó vízállása augusztus 12-én 7 órakor Kisköre-alsónál mínusz 339 cm (alig változó), Tiszaroffnál mínusz 283 cm (alig változó), Szolnoknál mínusz 299 cm (alig változó) – írták.
Azóta mégis változott a vízállás: szerda délben a vízmérce mínusz 300 centiméteren állt.
Ismét apad a Tisza SzolnoknálFotók: Mészáros János
A Tisza-tóról is közöltek adatokat. A kedd reggeli statisztika szerint Kisköre-felső vízmércén mért vízállása 737 centiméter volt, ami a normál nyári vízszintnél 12 centiméterrel magasabb.
– Így Kisköre és Tiszalök között - a tározóban és felette lévő duzzasztott folyószakaszon - megközelítőleg 246,9 millió köbméter vizet tározunk, ebből a hasznosítható vízkészlet 133,4 millió köbméter. A Tisza-tóban tározott többlet vízkészlet jelenleg lehetővé teszi az összes vízigény szabályozott kielégítését – részletezték.
A Zagyva vízállása Jászteleknél augusztus 12-én 7 órakor 76 centiméter volt. Mint írják: a folyó alsó szakaszának vízjárását az öntözési célú, ugyancsak szabályozott vízkivételek jelentősen befolyásolhatják.
Szerdán délben ennél jóval kevesebb, 73 centiméter volt a Zagyva vízállása.
Nem várható csapadék az elkövetkező napokban
A kilátások hasonlóak, hiszen az előrejelzés szerint még nem jön az eső.
– A HungaroMet az elkövetkező hat napban a vízgyűjtő területekre számottevő csapadékot nem jelez előre. Igazgatóságunk területén sem valószínű csapadék ezen a héten – tette közzé a Kötivízig kedden.