Áramszünet Szolnokon: több utcát is érint az áramkimaradás – mutatjuk a részleteket!

Az Opus Titász Zrt. tájékoztatása szerint 2025. augusztus végétől szeptember elejéig tervezett áramkimaradás lesz Szolnok egyes részein. A karbantartási munkálatok célja az üzembiztonság növelése és a későbbi üzemzavarok megelőzése. A szolgáltató kéri az érintett lakosok és vállalkozások megértését.

Hálózati karbantartás miatt több szolnoki városrészben ideiglenes áramkimaradás lesz augusztus végén és szeptember elején

Fotó: Illusztráció

A város hivatalos tájékoztatása szerint az áramkimaradás az alábbi területeket érinti

Augusztus 28-án , csütörtökön reggel 8 és délután 3 óra között áramkimaradás várható a Tenyősziget utca 35, 43, 49, 100, 107 és 117-es számok alatt, valamint több helyrajzi szám szerinti ingatlanoknál.

, csütörtökön reggel 8 és délután 3 óra között áramkimaradás várható a Tenyősziget utca 35, 43, 49, 100, 107 és 117-es számok alatt, valamint több helyrajzi szám szerinti ingatlanoknál. Szeptember 1-jén , hétfőn 8:00–16:00 között áramszünet lesz a Kisfaludy utca 7–33. és 8/A–26. közötti szakaszán, továbbá a Rákóczi utca 40. szám alatti épületekben.

, hétfőn 8:00–16:00 között áramszünet lesz a Kisfaludy utca 7–33. és 8/A–26. közötti szakaszán, továbbá a Rákóczi utca 40. szám alatti épületekben. Szeptember 3-án és 4-én , szerdán és csütörtökön 8:00–16:00 között az Orosz utca 8–16. szám közötti ingatlanokat érinti a leállás.

, szerdán és csütörtökön 8:00–16:00 között az Orosz utca 8–16. szám közötti ingatlanokat érinti a leállás. Szeptember 3-án és 5-én, szerdán és pénteken több külterületi és intézményi helyszínen is, mint a Halastónál, az Északi Csőgörény területén, a Kötivizig Millér környéki telephelyein, a Millér Szabadidőparkban, a Vízügyi Múzeumnál és szivattyútelepen, a Teleoptika Kft.-nél, a Milléri törpe vízműnél, a Milléri Üdülők területén és az Alcsi tanyákon. Ugyancsak érintett az Erdész kerület, a Mihályi Lapos 1 és 2, a Fokorú tanya, a Halászati Tsz, az M4-es út melletti pihenőhelyek és a Tiszahíd térsége. is szünetel majd a szolgáltatás.

A szolgáltató javasolja, hogy az érintett időszakokra előre készüljenek fel valamint javasolják, hogy minden esetben a kiküldött értesítésekben szereplő információt vegyék alapul.