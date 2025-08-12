augusztus 12., kedd

Klára névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Érdemes felkészülni

2 órája

Áramkimaradások jönnek: mutatjuk, mikor és hol várható áramszünet a Jászkunságban

Címkék#munkálatok#karbantartás#időpontok#áramszünet

Augusztus közepén több jászkunsági településen is karbantartási munkálatokat végez az Opus Titász, ezért az érintetteknek időszakos leállásokra kell számítani.

Parzsol Krisztina

Az Opus Titász Zrt. augusztusban karbantartási munkálatokat végez térségünk több településén. A karbantartás minden nap 8 és 16 óra között zajlik majd, így az érintett településeken élőknek ajánlott időben felkészülni a korlátozásra. 

Áramszünet várható több településen is az elkövetkező egy héten
Fotó: Gettyimages.com / Forrás: Illusztráció

Az érintett települések és időpontok:

  • Tószeg: augusztus 12.;
  • Újszász: augusztus 13.;
  • Mezőtúr: augusztus 14.;
  • Törökszentmiklós: augusztus 15.;
  • Kunszentmárton: augusztus 15.;
  • Jászladány: augusztus 18.;
  • Kisújszállás: augusztus 19.;
  • Tiszaföldvár: augusztus 19.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu