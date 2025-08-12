Érdemes felkészülni
2 órája
Áramkimaradások jönnek: mutatjuk, mikor és hol várható áramszünet a Jászkunságban
Augusztus közepén több jászkunsági településen is karbantartási munkálatokat végez az Opus Titász, ezért az érintetteknek időszakos leállásokra kell számítani.
Az Opus Titász Zrt. augusztusban karbantartási munkálatokat végez térségünk több településén. A karbantartás minden nap 8 és 16 óra között zajlik majd, így az érintett településeken élőknek ajánlott időben felkészülni a korlátozásra.
Az érintett települések és időpontok:
- Tószeg: augusztus 12.;
- Újszász: augusztus 13.;
- Mezőtúr: augusztus 14.;
- Törökszentmiklós: augusztus 15.;
- Kunszentmárton: augusztus 15.;
- Jászladány: augusztus 18.;
- Kisújszállás: augusztus 19.;
- Tiszaföldvár: augusztus 19.
