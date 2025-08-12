Áramkimaradások jönnek: mutatjuk, mikor és hol várható áramszünet a Jászkunságban

Az Opus Titász Zrt. augusztusban karbantartási munkálatokat végez térségünk több településén. A karbantartás minden nap 8 és 16 óra között zajlik majd, így az érintett településeken élőknek ajánlott időben felkészülni a korlátozásra.

Áramszünet várható több településen is az elkövetkező egy héten

Fotó: Gettyimages.com / Forrás: Illusztráció

Az érintett települések és időpontok: