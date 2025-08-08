Elkezdődött Mezőtúr legnagyobb nyári ünnepe, az ArTúr Fesztivál

Mezőtúr városa ismét megtelt élettel és nyüzsgéssel. Kezdetét vette a 19. ArTúr Fesztivál, amely augusztus 7–10. között a művészet, a zene és a gasztronómia színes kavalkádjával várja a látogatókat. A nyitónapon Kiss-Hegyi Anita, a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára nyitotta meg hivatalosan a rendezvényt, köszöntőt mondott Herczeg Zsolt országgyűlési képviselő is.

Major Krisztián "Eklektika" című kiállításával vette kezdetét a 19. ArTúr Fesztivál.

Fotó: Facebook.com / Herczeg Zsolt

ArTúr Fesztivál – négy nap a kultúra jegyében

A város nyárzáró eseménye egy különleges fotókiállítással indult: Major Krisztián mezőtúri származású fotográfus „Eklektika” című tárlata a természet, az épített környezet és az emberi pillanatok izgalmas találkozásába enged bepillantást. A megnyitó hangulatát Nagy Róbert, a Madách Színház színművésze emelte színvonalas műsorával.

Az első estén a Túri Fazekas Múzeum udvarán Szabó Balázs koncertje gondoskodott a varázslatos zárásról.

Pénteken a Petőfi téren felállított fesztiválszínpadon beindul a koncertdömping: színpadra lép többek között Nagy Bogi, Dánielfy és Gergő.

Szombaton a Túri Kupa Utcai Futóverseny, kamarakórus-koncert, Dalvarázs együttes és a Belvárosi Református Templom hangversenye kínál változatos programot, az estét pedig a Bikini Tribute, a Monokini Rock Band és a Depresszió robbantja be.

Vasárnap a messze földön híres 33. Túri Vásár várja a látogatókat kézművesekkel, főzőversennyel, népi játszóházzal, hungarikum-sátorral és tűzijátékkal. A záróest fő attrakciója a legendás NOX együttes koncertje lesz.

Az ArTúr Fesztivál több mint rendezvény – ez Mezőtúr nyárának szívdobbanása. Négy napon át a város főtere, utcái és udvarai megtelnek zenével, ízekkel, nevetéssel és közösségi élményekkel. Aki most lemarad, egy teljes évet várhat, hogy újra átélje ezt az egyedülálló hangulatot.