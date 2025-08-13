Szétnyílt a föld, irdatlan nagy hasadékok tátonganak Dobapuszta határában – videóval, galériával

Az elmúlt héten leesett közel harminc milliméternyi esőnek már nyoma sincs a határban. A kiadós csapadékot követő újabb hőség következtében ugyanis ismét megnőttek a repedések a földeken – jelezve a szomorú tényt: a tomboló aszály miatt szenvednek a földek.

Több a repedés, mint a termékeny föld: így fest most a napraforgó Dobapuszta határában az aszály miatt

Fotó: Mészáros János

Hatalmas hasadékok: tombol az aszály

Dobapuszta határában például folyamatosan száradnak el a napraforgó levelei, sőt, több helyen maga a növény is. A satnya, törpe szárakon apró sárga virágok láthatók, miközben a már korábban elvirágzott napraforgók tányérjaiban pillanatokon belül kiszáradtak az apró magok.