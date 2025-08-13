augusztus 13., szerda

Tombol az aszály

3 órája

Szétnyílt a föld, irdatlan nagy hasadékok tátonganak Dobapuszta határában – videóval, galériával

Címkék#szárazság#szoljon videó#napraforgó#aszály

Hiába a napokban érkezett eső, mely egy időre felfrissítette a talajt, a szárazság nyomai nem tűntek el, sőt! Dobapuszta határában készült videónkon, illetve képeinken mutatjuk meg, milyen elkeserítő látványt nyújtanak a szomjazó napraforgók a közöttük tátongó méretes repedésekkel.

Mészáros János

Az elmúlt héten leesett közel harminc milliméternyi esőnek már nyoma sincs a határban. A kiadós csapadékot követő újabb hőség következtében ugyanis ismét megnőttek a repedések a földeken – jelezve a szomorú tényt: a tomboló aszály miatt szenvednek a földek.

tombol az aszály: hatalmas repedések tátonganak a naprafogró között Dobapusztánál
Több a repedés, mint a termékeny föld: így fest most a napraforgó Dobapuszta határában az aszály miatt
Fotó: Mészáros János

Hatalmas hasadékok: tombol az aszály

Dobapuszta határában például folyamatosan száradnak el a napraforgó levelei, sőt, több helyen maga a növény is. A satnya, törpe szárakon apró sárga virágok láthatók, miközben a már korábban elvirágzott napraforgók tányérjaiban pillanatokon belül kiszáradtak az apró magok.

Szomjazó napraforgók Dobapusztán

Fotók: Mészáros János

A folyók is megsínylik ezt az időszakot

Felvételeink Dobapuszta határában készültek a tátongó hasadékokról, azonban természetesen nem csak ezt a területet érinti az aszály. Néhány hete írtunk róla, Tiszatenyőnél akkora repedések voltak a földben, hogy elnyelte az ember kezét. A vízhiányt folyóink is megsínylették: a Tisza rekordalacsony vízállásáról megdöbbentő fotók készültek; a Zagyvából is eltűnt a víz; a Gerje patak pedig egészen egyszerűen kiszáradt.

 

