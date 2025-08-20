Kiváló szakemberekre lehet büszke Jászfényszaru, őket díjazták a nemzeti ünnep alkalmából – galériával, videóval

Hagyományosan augusztus 20-a előestéjén rendezték meg a Szent István napi díszünnepséget Jászfényszarun a művelődési ház színháztermében, ahol rangos városi díjakat adtak át.

Augusztus 20-a előestéjén rendezték meg a Szent István napi díszünnepséget Jászfényszarun. A műsorban az Iglice Néptáncegyüttes szólistái is közreműködtek

Fotó: Pesti József

Augusztus 20-a alkalmából városi elismeréseket adtak át

Elsőként a rendezvény háziasszonya Bordásné Kovács Katalin, a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója, majd a Himnusz után Zsámboki Sándor alpolgármester köszöntötte a jelenlévőket. Az ünnepség szónokaként Lovászné Török Magdolna önkormányzati képviselő, bizottsági elnök, iskolaigazgató méltatta Szent István király érdemeit. Szellemi öröksége napjaink kihívásokkal teli időszakában is iránymutatást adhat.

Örömünnep ez a nap. Büszkék vagyunk arra, hogy Szent István király több mint ezer évvel ezelőtt szilárd alapokra helyezte a magyar államot és hazánkat a keresztény Európa részévé tette. Egy ünnep, amely összeköt minket. Olyan kötelék, amely megmutatja, hogy sokkal több a közös bennünk, mint ami szétválaszt

– emelte ki Lovászné Török Magdolna.

Emlékeztetett: a magyarság történelmében az államalapítás az egyik legfontosabb esemény, sorsfordító időszak volt.

– Szent István annak idején az értékek Európáját választotta. Egy erős, nyugati, keresztény államot alapított. Döntése végérvényesen kijelölte helyünket Európában. Az államalapítás óta eltelt időben a magyarság több súlyos krízist élt át, de a Szent István király által lerakott szilárd alapok még a zivataros századokban, az idegen hatalmak uralma is segítettek megőrizni a magyarok szabadságvágyát, törekvését az önrendelkezésre, a függetlenségre. Nem szabad elfelejteni, hogy Szent István elindította a magyarságot egy úton, azonban csakis rajtunk múlik, hogy mit hagyunk belőle örökül. Építjük-e az éltető, biztos alapot adó sziklákat vagy romboljuk – folytatta a bizottsági elnök. Szólt arról is, hogy augusztus 20-án nemcsak az államalapítást ünnepeljük, hanem az életet jelentő új kenyeret is, mely az élet táplálója, benne van az isteni gondviselés, a teremtő erő, a dolgos kezek munkája, az együttműködés ereje és az élet körforgása.