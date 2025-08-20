augusztus 20., szerda

István névnap

Mai évfordulók
Díszünnepség

32 perce

Kiváló szakemberekre lehet büszke Jászfényszaru, őket díjazták a nemzeti ünnep alkalmából – galériával, videóval

Címkék#új kenyér#szoljon videó#államalapítás#szolgálat#Szent István#díszünnepség

Szent István annak idején az értékek Európáját választotta, egy erős, nyugati, keresztény államot alapított – hangzott el a Szent István napi díszünnepségen Jászfényszarun. Augusztus 20-a előestéjén díjátadóval, koncerttel és tűzijátékkal ünnepelt a város. Mutatjuk, kik kapták idén a városi elismeréseket.

Illés Anita

Hagyományosan augusztus 20-a előestéjén rendezték meg a Szent István napi díszünnepséget Jászfényszarun a művelődési ház színháztermében, ahol rangos városi díjakat adtak át. 

Megható ünnepség augusztus 20-a előestéjén.
Augusztus 20-a előestéjén rendezték meg a Szent István napi díszünnepséget Jászfényszarun. A műsorban az Iglice Néptáncegyüttes szólistái is közreműködtek 
Fotó: Pesti József

Augusztus 20-a alkalmából városi elismeréseket adtak át 

Elsőként a rendezvény háziasszonya Bordásné Kovács Katalin, a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója, majd a Himnusz után Zsámboki Sándor alpolgármester köszöntötte a jelenlévőket. Az ünnepség szónokaként Lovászné Török Magdolna önkormányzati képviselő, bizottsági elnök, iskolaigazgató méltatta Szent István király érdemeit. Szellemi öröksége napjaink kihívásokkal teli időszakában is iránymutatást adhat. 

Örömünnep ez a nap. Büszkék vagyunk arra, hogy Szent István király több mint ezer évvel ezelőtt szilárd alapokra helyezte a magyar államot és hazánkat a keresztény Európa részévé tette. Egy ünnep, amely összeköt minket. Olyan kötelék, amely megmutatja, hogy sokkal több a közös bennünk, mint ami szétválaszt

– emelte ki Lovászné Török Magdolna. 

Emlékeztetett: a magyarság történelmében az államalapítás az egyik legfontosabb esemény, sorsfordító időszak volt. 

– Szent István annak idején az értékek Európáját választotta. Egy erős, nyugati, keresztény államot alapított. Döntése végérvényesen kijelölte helyünket Európában. Az államalapítás óta eltelt időben a magyarság több súlyos krízist élt át, de a Szent István király által lerakott szilárd alapok még a zivataros századokban, az idegen hatalmak uralma is segítettek megőrizni a magyarok szabadságvágyát, törekvését az önrendelkezésre, a függetlenségre. Nem szabad elfelejteni, hogy Szent István elindította a magyarságot egy úton, azonban csakis rajtunk múlik, hogy mit hagyunk belőle örökül. Építjük-e az éltető, biztos alapot adó sziklákat vagy romboljuk – folytatta a bizottsági elnök. Szólt arról is, hogy augusztus 20-án nemcsak az államalapítást ünnepeljük, hanem az életet jelentő új kenyeret is, mely az élet táplálója, benne van az isteni gondviselés, a teremtő erő, a dolgos kezek munkája, az együttműködés ereje és az élet körforgása. 

Díszünnepség Jászfényszarun

Fotók: Pesti József

Méltó az örökös polgármester címre 

Az új kenyér megszentelése és megszegése után átadták a városi kitüntetéseket. Az önkormányzat 2025-ben Örökös Tiszteletbeli Polgármesteri címet adományozott a várost 35 éven át vezető Győriné dr. Czeglédi Mártának, aki a közelmúltban leköszönt tisztségéről. Az elismerést igazoló oklevelet és a város kulcsának másolatát Dr. Voller Erika jegyző és Győri János Bertalan alpolgármester adta át a rendszerváltó polgármesternek. Győriné dr. Czeglédi Márta meghatódva vette át az elismerést, majd köszönetet mondott férjének, családjának, a lakosságnak és munkatársainak, hogy együttműködéssel hosszú ideig szolgálhatta a várost. Lelkiismeretes, mindig megújulú munkáját Pócs János országgyűlési képviselő virágcsokorral köszönte meg.

Jászfényszarui díjazottjai 2025-ben: 

  • Jászfényszaruért kitüntetés: a Virgonc Tábor alapító tagjai
  • Jászfényszarun a köz szolgálatáért elismerés: Bognár Zita, Czeglédi Dóra, Dr. Kakas Tünde, Dr. Tóth Tibor, Urbán Csaba
  • Köszönet az évekért: Jávorcsik Imréné, Kovács Imre, Lajkóné Tanczikó Tünde, Pál Károly, Tanczikó Attila, Török Imréné, Tusor János, Vas Éva
  • Oklevél és érem elismerés: Horváth Áron, Dr. Kiss Dávid, Kovács Tímea, Lumina Cornu Klub, Palásthy Pál, Sugár Istvánné 
  • Jászfényszaru Mesterembere cím: Borbély Ferenc, Csomor Nándor, Gál János
  • Tárgyjutalom a több éven át végzett szakmai és közösségi munkáért: Agócs Ferenc, Czeglédi Gabriella, Csáki Sándorné, Dobákné Dobos Marianna, Fekete Károly, Hornyák Péter, Kis Tibor, Kollár Csaba, Lovász Dénes, Palla Gábor, Petőné Rusai Olga, Pető Lászlóné 

A Szent István napi díszünnepségen közreműködött Kiss Gábor érdemes esperes, érseki tanácsos, Ézsiás István emeritus jászkapitány, Ördögné Balla Margit gazdálkodó, Berze Rozi versmondó, Czibolya Éva énekes, az Iglice Néptáncegyüttes szólistái. A program kedden este a Bedekovich sétányon TNT koncerttel, tűzijátékkal és after party-val folytatódott. 

 

