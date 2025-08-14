2 órája
Rendhagyó lesz az idei augusztus 20-i ünnepség Szolnokon, itt vannak a részletek
Fontos témában tartottak sajtótájékoztatót csütörtökön. Mint kiderült, rendhagyó helyszíneken rendezik meg idén az augusztus 20-i programot Szolnokon.
A hosszú évekig a szervezését és megrendezését lebonyolító Szolnoki Sportcentrum helyett idén az Aba-Novák Agóra Kulturális Központra rábízott, általa pedig a Hangtrend Kft.-re, mint alvállalkozóra áttestált augusztus 20-i szolnoki nemzeti ünnep programjairól tartott sajtótájékoztatót Füle István alpolgármester, Kelemen Péter, az említett rendezvényszervező cég ügyvezetője és Vona Tibor, a Szent István-napi esti táncshow-t jegyző TBG Production kreatív producere csütörtökön a városházán.
Füle István elöljáróban kifejtette, hogy Szolnok évről-évre megőrzi országunk évszázados és évezredes értékeit, hagyományait, melyeket kellő tisztelettel és odafigyeléssel ad tovább a jövő nemzedékének.
Itt rendezik meg az augusztus 20-i ünnepséget
Megtudtuk, az előző évekhez képest idén a helyszín rendhagyó lesz, hiszen a Szapáry utca lesz az, ahol dallamok és zenekarok színes skálája mutatkozik be. A Szentháromság téren is izgalmas programokkal készülnek, többek közt táncházzal, valamint kézműves foglalkozásokkal.
