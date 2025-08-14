augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Változások

1 órája

Rendhagyó lesz az idei augusztus 20-i ünnepség Szolnokon, itt vannak a részletek

Címkék#augusztus 20#Hangtrend Kft#rendezvény

Fontos témában tartottak sajtótájékoztatót csütörtökön. Mint kiderült, rendhagyó helyszíneken rendezik meg idén az augusztus 20-i programot Szolnokon.

Mészáros Géza

A hosszú évekig a szervezését és megrendezését lebonyolító Szolnoki Sportcentrum helyett idén az Aba-Novák Agóra Kulturális Központra rábízott, általa pedig a Hangtrend Kft.-re, mint alvállalkozóra áttestált augusztus 20-i szolnoki nemzeti ünnep programjairól tartott sajtótájékoztatót Füle István alpolgármester, Kelemen Péter, az említett rendezvényszervező cég ügyvezetője és Vona Tibor, a Szent István-napi esti táncshow-t jegyző TBG Production kreatív producere csütörtökön a városházán.

Rendhagyóan alakul majd az idei augusztus 20-i ünnepség Szolnokon.
Rendhagyó helyszínen rendezik meg az idei augusztus 20-i ünnepséget
Fotó: Illuszráció / Cseh Gábor (MW archív)

Füle István elöljáróban kifejtette, hogy Szolnok évről-évre megőrzi országunk évszázados és évezredes értékeit, hagyományait, melyeket kellő tisztelettel és odafigyeléssel ad tovább a jövő nemzedékének.

Itt rendezik meg az augusztus 20-i ünnepséget

Megtudtuk, az előző évekhez képest idén a helyszín rendhagyó lesz, hiszen a Szapáry utca lesz az, ahol dallamok és zenekarok színes skálája mutatkozik be. A Szentháromság téren is izgalmas programokkal készülnek, többek közt táncházzal, valamint kézműves foglalkozásokkal.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu