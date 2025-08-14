Rendhagyó lesz az idei augusztus 20-i ünnepség Szolnokon, itt vannak a részletek

A hosszú évekig a szervezését és megrendezését lebonyolító Szolnoki Sportcentrum helyett idén az Aba-Novák Agóra Kulturális Központra rábízott, általa pedig a Hangtrend Kft.-re, mint alvállalkozóra áttestált augusztus 20-i szolnoki nemzeti ünnep programjairól tartott sajtótájékoztatót Füle István alpolgármester, Kelemen Péter, az említett rendezvényszervező cég ügyvezetője és Vona Tibor, a Szent István-napi esti táncshow-t jegyző TBG Production kreatív producere csütörtökön a városházán.

Rendhagyó helyszínen rendezik meg az idei augusztus 20-i ünnepséget

Fotó: Illuszráció / Cseh Gábor (MW archív)

Füle István elöljáróban kifejtette, hogy Szolnok évről-évre megőrzi országunk évszázados és évezredes értékeit, hagyományait, melyeket kellő tisztelettel és odafigyeléssel ad tovább a jövő nemzedékének.

Itt rendezik meg az augusztus 20-i ünnepséget

Megtudtuk, az előző évekhez képest idén a helyszín rendhagyó lesz, hiszen a Szapáry utca lesz az, ahol dallamok és zenekarok színes skálája mutatkozik be. A Szentháromság téren is izgalmas programokkal készülnek, többek közt táncházzal, valamint kézműves foglalkozásokkal.