augusztus 8., péntek

László névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Türelmet kérnek

21 perce

Augusztusban több napig nem lesz melegvíz - mutatjuk a részleteket

Címkék#szünet#melegvíz-szolgáltatás#hibaelhárítás

Néhány napra szünetel majd a melegvíz-szolgáltatás. Mindezt enyhítheti, hogy a a jelzett napokon kánikulára van kilátás, az időjárás előrejelzések szerint.

Dobos Zsófia Tünde

Szolnok Város hivatalos Facebook-oldalán osztotta meg a hírt, miszerint több napra szünetel majd a melegvíz-szolgáltatás.

Caucasian woman washing her hands
Augusztusban átmeneti időre szünetel a melegvíz-szolgáltatás egy szolnoki épüetben
Fotó: Illusztráció / Forrás:  Getty Images

Mikor és hol szünetel a melegvíz-szolgáltatás?

Az értesítés szerint, hibaelhárítási munkák miatt a Jubileum tér 5. toronyház épületében többb napon keresztül nem lesz elérhető a melegvíz-szolgálatás, ahogyan augusztus 12-én sem. Erről korábbi cikkünkben számoltunk be. Ez utóbbi korlátozás több utcát is érint majd.

A toronyházat érintő szünet az alábbi időintervallumot érinti: 

  • 2025.08.25 (hétfő) 8:00 – 2025.08.29 (péntek) 20:00

Az önkormányzat illetékesei a lakosok türelmét kéri a szolgáltatás szüneteltetésének idejére. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu