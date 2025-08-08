21 perce
Augusztusban több napig nem lesz melegvíz - mutatjuk a részleteket
Néhány napra szünetel majd a melegvíz-szolgáltatás. Mindezt enyhítheti, hogy a a jelzett napokon kánikulára van kilátás, az időjárás előrejelzések szerint.
Szolnok Város hivatalos Facebook-oldalán osztotta meg a hírt, miszerint több napra szünetel majd a melegvíz-szolgáltatás.
Mikor és hol szünetel a melegvíz-szolgáltatás?
Az értesítés szerint, hibaelhárítási munkák miatt a Jubileum tér 5. toronyház épületében többb napon keresztül nem lesz elérhető a melegvíz-szolgálatás, ahogyan augusztus 12-én sem. Erről korábbi cikkünkben számoltunk be. Ez utóbbi korlátozás több utcát is érint majd.
A toronyházat érintő szünet az alábbi időintervallumot érinti:
- 2025.08.25 (hétfő) 8:00 – 2025.08.29 (péntek) 20:00
Az önkormányzat illetékesei a lakosok türelmét kéri a szolgáltatás szüneteltetésének idejére.
