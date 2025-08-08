Augusztusban több napig nem lesz melegvíz - mutatjuk a részleteket

Szolnok Város hivatalos Facebook-oldalán osztotta meg a hírt, miszerint több napra szünetel majd a melegvíz-szolgáltatás.

Augusztusban átmeneti időre szünetel a melegvíz-szolgáltatás egy szolnoki épüetben

Fotó: Illusztráció / Forrás: Getty Images

Mikor és hol szünetel a melegvíz-szolgáltatás?

Az értesítés szerint, hibaelhárítási munkák miatt a Jubileum tér 5. toronyház épületében többb napon keresztül nem lesz elérhető a melegvíz-szolgálatás, ahogyan augusztus 12-én sem. Erről korábbi cikkünkben számoltunk be. Ez utóbbi korlátozás több utcát is érint majd.

A toronyházat érintő szünet az alábbi időintervallumot érinti:

2025.08.25 (hétfő) 8:00 – 2025.08.29 (péntek) 20:00

Az önkormányzat illetékesei a lakosok türelmét kéri a szolgáltatás szüneteltetésének idejére.