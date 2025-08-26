1 órája
Borulás, izgalom és egy megható pillanat – ilyen volt az Alföld Kupa ötödik fordulója Túrkevén – galériával, videóval
Több, mint 100 versenyző, több mint ezer néző és egy igazán zúzós hétvége. Sok izgalmat tartogatott az idei Autocross verseny Túrkevén amelynek második napján egy igazán megható jelenetnek is szemtanúi lehettek mindazok, akik kilátogattak a hétvégén a kétnapos rendezvényre.
Képeken a legizgalmasabb jelenetek az idei túrkevei autoross versenyről.
Forrás: Facebook.com / Illés Racing Team
Az elmúlt hétvégén Túrkevén rendezték meg az Alföld Kupa Amatőr Autocross kupasorozat ötödik fordulóját, amely minden várakozást felülmúlóan népes mezőnnyel és lelkes közönséggel zajlott le. A kétnapos eseményen összesen 102 versenyző, 113 nevezéssel állt rajthoz, akik 11 kategóriában mérték össze tudásukat. Képeken és videón az idei Autocross verseny Túrkevén!
Autocross verseny Túrkevén - honnan indult a különös kapcsolat?
"Túrkevén az autocrossnak komoly múltja van: a sportág az 1980-as évek elején indult útjára, amikor az autójavító vállalat dolgozói saját maguk által épített versenyautókkal vágtak neki a futamoknak. A pálya egy régi agyaggödörben kapott helyet, ami különleges adottságokat biztosított: mély fekvése és agyagos talaja ma is meghatározza a versenyek hangulatát." – avatta be portálunkat Vad Attila önkormányzati képviselő, a verseny egyik társszervezője, akinek az izgalmas videókat is köszönhetjük.
Alföld Kupa Amatőr Autocross TúrkevénFotók: Illés Racing Team
A kezdetekben mintegy 20 helyi versenyző alkotta a mezőnyt, mára azonban az Alföld Kupa révén az ország minden tájáról érkeznek indulók Túrkevére.
Országos bajnokság helyett Alföld Kupa
Mivel a 2024 és 2025-ös évben nem indult Magyarországon Autocross Országos Bajnokság, a sport szerelmesei számára az Alföld Kupa jelenti a legfontosabb versenysorozatot. A kupát a Marosmenti Extrémsport Egyesület szervezi Mihály Norbert vezetésével. Az esemény amatőr státuszú ugyan, de hasonlóan szigorú szabályokhoz kötött, mint egy országos bajnokság.
Versenyzők, kategóriák, különlegességek
A hétvégén 11 kategóriában zajlottak a futamok. Az egyik legkülönlegesebb látványt hét és tizenkettő év közötti gyerekek minikrossz-autói jelentették. Ezek a kisméretű, manuális és automata váltós buggy-k igazi versenygépek, amelyekkel a legfiatalabbak is biztonságosan próbára tehették ügyességüket.
Az ifjúsági kategóriákban főként Suzukik álltak rajthoz, a nagyobbaknál a klasszikus Ladák mellett modernebb versenyautók – például Audi, Mitsubishi, Mazda gyártmányok – is feltűntek.
A versenyek során szerencsére senki nem sérült meg, bár akadt néhány borulás (számszerűen pontosan 7) és pályára visszaállítás, ami a sportág sajátos dinamikájához hozzátartozik és amin a helyi biztonsági személyzet gyorsan felülkerekedett.
Hangulat és közönség
A két nap során több mint ezer néző látogatott ki a túrkevei pályára. A szombati időmérők és előfutamok után vasárnap a második előfutamok, majd a döntők következtek. Az időjárás is kegyes volt: szombaton bár erősebb szél nehezítette a körülményeket, vasárnapra szinte tökéletes feltételek várták a versenyzőket.
Az esemény megható pillanata volt, amikor a versenyzők együtt vonulva emlékeztek meg Anda Irénke néniről is, aki közel 50 évig jelen volt az autocross-versenyeken, és fotósként örökítette meg a sportág pillanatait egészen augusztus 11-én bekövetkező haláláig. Az ő neve és munkássága mára elválaszthatatlan része lett a magyar autocross történetének.
Az Alföld Kupa túrkevei fordulója egyértelműen bizonyította, hogy a sportág él és virágzik, még országos bajnokság nélkül is. A szervezők célja, hogy a következő években tovább erősítsék a hagyományt, és egyre magasabb színvonalú versenyeket biztosítsanak mind a nézők, mind a versenyzők számára.
Ha Ön lemaradt arról, hogy élőben kövesse a versenyt, nézze meg galériánkat, melynek fantasztikus képeit az Illés Racing Team bocsátotta rendelkezésünkre.
Olyan különleges ízbomba készült a nyár végi fesztiválon, ami még a zsűrit is meglepte – galériával, videóval
Európa legjobb tűzoltói mérték össze erejüket és tudásukat Szolnokon – galériával