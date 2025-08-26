Borulás, izgalom és egy megható pillanat – ilyen volt az Alföld Kupa ötödik fordulója Túrkevén – galériával, videóval

A kezdetekben mintegy 20 helyi versenyző alkotta a mezőnyt, mára azonban az Alföld Kupa révén az ország minden tájáról érkeznek indulók Túrkevére.

Országos bajnokság helyett Alföld Kupa

Mivel a 2024 és 2025-ös évben nem indult Magyarországon Autocross Országos Bajnokság, a sport szerelmesei számára az Alföld Kupa jelenti a legfontosabb versenysorozatot. A kupát a Marosmenti Extrémsport Egyesület szervezi Mihály Norbert vezetésével. Az esemény amatőr státuszú ugyan, de hasonlóan szigorú szabályokhoz kötött, mint egy országos bajnokság.

Versenyzők, kategóriák, különlegességek

A hétvégén 11 kategóriában zajlottak a futamok. Az egyik legkülönlegesebb látványt hét és tizenkettő év közötti gyerekek minikrossz-autói jelentették. Ezek a kisméretű, manuális és automata váltós buggy-k igazi versenygépek, amelyekkel a legfiatalabbak is biztonságosan próbára tehették ügyességüket.

Az ifjúsági kategóriákban főként Suzukik álltak rajthoz, a nagyobbaknál a klasszikus Ladák mellett modernebb versenyautók – például Audi, Mitsubishi, Mazda gyártmányok – is feltűntek.

A versenyek során szerencsére senki nem sérült meg, bár akadt néhány borulás (számszerűen pontosan 7) és pályára visszaállítás, ami a sportág sajátos dinamikájához hozzátartozik és amin a helyi biztonsági személyzet gyorsan felülkerekedett.