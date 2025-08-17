Megdöbbentő fotókat hoztunk az egykor gyermekektől nyüzsgő miklósi táborról, így néz ki most az épület

Volt egyszer egy hely a Balaton északi partján, ahol a nyár mindig hosszabbnak tűnt, a nap melegebb volt, a víz kékebb, a gyerekek nevetése pedig sosem halkult el azt est beálltáig. Ez volt Káptalanfüred, a nyári úttörőtáborok egyik fellegvára. Aki járt itt, annak azóta is van mit mesélni.

A Balaton északi partján Káptalanfüreden sorra épültek az úttörőtáborok

Fotó: Beküldött / Sütő Anikó

A Balaton egykori nyári paradicsoma

A Balaton, igazi gyermekparadicsom volt. Már az 1960-as években is egymásba értek a települések. Az évtized végétől pedig sorra épültek a táborok, ahová évtizedeken át vonultak az úttörőcsapatok nyaralni, az ország minden szegletéből. Káptalanfürednek nagyon jó strandja volt, az egész település csak üdülőkből állt, amelyeket szakszervezetek, és cégek tartottak fent. A ’70-es és ’80-as években a környék virágzott, a strand zsúfolásig telt, a part menti sütődékből messzire szállt a hekk és a palacsinta illata, a kicsi településrészen bolt, posta, cukrászda, éttermek, trafik, sőt még egy kertmozi is működött. A mozi a Köcsi-tó mellett állt, ahol a békák hangja keveredett Bud Spencer pofonjainak csattanásával és a Házibuli dallamával.

A betonplaccon délutántól késő estik ment a pingpong forgózás

Fotó: Beküldött / Őz István

Törökszentmiklósnak is működött itt gyermektábora. A tölgyek között sorakoztak a faházak, bennük emeletes ágyakkal, egyszerű asztallal, székekkel. Hajnalban a fákra szerelt hangszórókból harsant az ébresztő: hosszú percekig szólt a zene, míg az egész tábor ébredezett. Az ügyeletesek már ilyenkor serénykedtek, a konyhában pedig a szakácsnők a TSZ teherautójával hozott krumpliból, lisztből, tojásból és száraztésztából főzték a napi ebédet.

Az egykori tábori étkező

Fotó: Beküldött / Őz István

A nyári napok zászlófelvonással kezdődtek, majd a napi program bejelentésével folytatódtak, ezt követően pedig jöhetett a kirándulás és a strandolás. Délutántól egészen estébe nyúlóan aztán zajlottak a pingpong forgózások a betonplaccnál.

A VÁTI által 1980-ban készített tanulmányterv szerint akkoriban összesen 1650 gyermek tudott a káptalani táborokban nyaralni. A rendszerváltás után a tábor önkormányzati tulajdonba került, és a gyerekzsivaj lassan elhalkult. A kertmozi bezárt, a bolt és a trafik eltűnt, a nyaralóövezet hangulata megváltozott. Néhány önkormányzat még próbálja felújítani és hasznosítani a régi táborépületeket, de sok helyen az idő és a feledés győzedelmeskedett.