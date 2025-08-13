augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A balkezesek világnapja

29 perce

Balkezesnek lenni egyszerre kihívás és titkos fegyver a jobbkezes világban

Címkék#balkezesség#világnap#előny

A balkezeseknek minden nap meg kell küzdeniük a jobbkezesekre tervezett eszközökkel és szokásokkal. A balkezesek világnapja alkalmat ad arra, hogy felfedezzük, miként kovácsolhatnak előnyt sajátosságukból – különösen a sportban és a kreatív szakmákban.

Major Angéla

Augusztus 13-a a balkezesek világnapja, de vajon tényleg csak egy kedves gesztus, vagy komoly üzenete van ennek a dátumnak? A jobbkezesekre szabott világban a balkezesek mindennapjai tele vannak apró, de bosszantó akadályokkal. Gondoljunk csak az ollóra, a spirálfüzetre, a számítógépes egérre vagy akár a konzervnyitóra, ezek szinte mind úgy készülnek, hogy a balkezeseknek kompromisszumot kelljen kötniük.

Augusztus 13-a a balkezesek világnapja
A balkezesek világnapja a fordított világ ünnepe, amikor a kormány, az olló, a ceruza és a gitárpengetés is másképp áll kézre
Fotó: Illusztráció / Forrás:  Getty Images

Balkezesek világnapja: a fordított világ ünnepe

Pedig a balkezesség nem választás kérdése, hanem veleszületett adottság. Régen mégis gyakran erőszakkal próbálták „leszoktatni” a gyerekeket a bal kéz használatáról. Az elmélet egyszerű, de kegyetlen volt: ami „bal”, az rossz. Innen erednek a nyelvünkben is fellelhető kifejezések, mint a balsors, balszerencse vagy balul sül el. Csakhogy ezzel nemcsak kézhasználatot, hanem lelket is formáltak – sokszor törtek meg gyerekeket, akiknek egyszerűen csak másképp működött az agya.

A tudomány mára árnyaltabb képet mutat. A kutatások szerint a balkezesek az emberek 8–14 százalékát teszik ki, és ha mindkét szülő balkezes, 46 százalék az esélye annak, hogy a gyermek is az lesz. A domináns kéz azonban csak 4 éves korra dől el. Érdekes teóriák is születtek: egyes felmérések szerint a balkezesek gyorsabban váltanak az agyféltekék között, ami javíthatja a memóriát és a multitasking képességet, bár a tanulás bizonyos területeken nehezebb lehet számukra.

A sportban viszont igazi titkos fegyver lehet a bal kéz dominanciája. Egy balkezes teniszező, bokszoló vagy vívó olyan szögből támadhat, amire a jobbkezes ellenfél nincs felkészülve. Gondoljunk Rafael Nadalra, Papp Lászlóra vagy Szász Emesére – ők mind előnyt kovácsoltak abból, ami sokak szemében hátrány.

A balkezesség nem hiba, nem betegség és nem fogyatékosság. Sok híresség bizonyította, hogy a jobbkezes világban is lehet maradandót alkotni: Leonardo da Vinci, Mark Zuckerberg, Bill Gates, Steve Jobs, Lionel Messi, Petőfi Sándor, Puskás Ferenc vagy Jimi Hendrix mind balkezesek voltak.

Ha Ön jobbkezes, próbálja ki egyszer: tartson „fordított napot”, és mindent az ügyetlenebb kezével csináljon. Már egy pohár víz kitöltése után érteni fogja, milyen az, amikor a világ kicsit sem az Ön oldalára van tervezve, és talán azt is, milyen erő, kitartás és találékonyság kell ahhoz, hogy valaki balkezesként állja meg a helyét minden nap.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu