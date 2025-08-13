Balkezesnek lenni egyszerre kihívás és titkos fegyver a jobbkezes világban

Augusztus 13-a a balkezesek világnapja, de vajon tényleg csak egy kedves gesztus, vagy komoly üzenete van ennek a dátumnak? A jobbkezesekre szabott világban a balkezesek mindennapjai tele vannak apró, de bosszantó akadályokkal. Gondoljunk csak az ollóra, a spirálfüzetre, a számítógépes egérre vagy akár a konzervnyitóra, ezek szinte mind úgy készülnek, hogy a balkezeseknek kompromisszumot kelljen kötniük.

A balkezesek világnapja a fordított világ ünnepe, amikor a kormány, az olló, a ceruza és a gitárpengetés is másképp áll kézre

Fotó: Illusztráció / Forrás: Getty Images

Balkezesek világnapja: a fordított világ ünnepe

Pedig a balkezesség nem választás kérdése, hanem veleszületett adottság. Régen mégis gyakran erőszakkal próbálták „leszoktatni” a gyerekeket a bal kéz használatáról. Az elmélet egyszerű, de kegyetlen volt: ami „bal”, az rossz. Innen erednek a nyelvünkben is fellelhető kifejezések, mint a balsors, balszerencse vagy balul sül el. Csakhogy ezzel nemcsak kézhasználatot, hanem lelket is formáltak – sokszor törtek meg gyerekeket, akiknek egyszerűen csak másképp működött az agya.

A tudomány mára árnyaltabb képet mutat. A kutatások szerint a balkezesek az emberek 8–14 százalékát teszik ki, és ha mindkét szülő balkezes, 46 százalék az esélye annak, hogy a gyermek is az lesz. A domináns kéz azonban csak 4 éves korra dől el. Érdekes teóriák is születtek: egyes felmérések szerint a balkezesek gyorsabban váltanak az agyféltekék között, ami javíthatja a memóriát és a multitasking képességet, bár a tanulás bizonyos területeken nehezebb lehet számukra.

A sportban viszont igazi titkos fegyver lehet a bal kéz dominanciája. Egy balkezes teniszező, bokszoló vagy vívó olyan szögből támadhat, amire a jobbkezes ellenfél nincs felkészülve. Gondoljunk Rafael Nadalra, Papp Lászlóra vagy Szász Emesére – ők mind előnyt kovácsoltak abból, ami sokak szemében hátrány.

A balkezesség nem hiba, nem betegség és nem fogyatékosság. Sok híresség bizonyította, hogy a jobbkezes világban is lehet maradandót alkotni: Leonardo da Vinci, Mark Zuckerberg, Bill Gates, Steve Jobs, Lionel Messi, Petőfi Sándor, Puskás Ferenc vagy Jimi Hendrix mind balkezesek voltak.

Ha Ön jobbkezes, próbálja ki egyszer: tartson „fordított napot”, és mindent az ügyetlenebb kezével csináljon. Már egy pohár víz kitöltése után érteni fogja, milyen az, amikor a világ kicsit sem az Ön oldalára van tervezve, és talán azt is, milyen erő, kitartás és találékonyság kell ahhoz, hogy valaki balkezesként állja meg a helyét minden nap.