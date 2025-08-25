Egyszerre tűnt el a pénz a város összes bankautomatájából, furcsa bejelentések jöttek

A lakossági panaszbejelentések kapcsán az abonyi városvezetés megkereste a helyi bankautomatákat üzemeltető pénzintézeteket, akik válaszoltak is a jelzésre.

A bankautomaták kapcsán több lakossági panasz is megfogalmazódott

Fotó: Huszár Márk / Forrás: Illusztráció

Rendszeresen kiürülnek a bankautomaták Abonyban

Pető Zsolt polgármester tájékoztatása szerint a településen rendszeresen előfordul, hogy bizonyos időszakokban kiürülnek a bankautomaták, emellett azok használhatósága is akadozik. A problémák miatt számos lakossági panasz érkezett a városvezetéshez, ilyen alkalmakkor sorra jönnek a jelzések a hivatalba. Az önkormányzat az ügy orvoslása érdekében felvette a kapcsolatot az ATM-eket működtető pénzintézetekkel. Kérték, hogy vizsgálják meg további automaták telepítésének lehetőségét, valamint gondoskodjanak a folyamatos és akadálytalan működtetésről is.

A bankautomaták elhelyezését egyrészt jogszabályok határozzák meg, másrészt viszont az intézetek üzleti megfontolásból döntenek a telepítésről. Abonyban a szükséges számú ATM rendelkezésre áll, a tranzakciók száma pedig nem indokolja új készülék telepítését.

Kiderült, miért egyszerre ürülnek ki az automaták

Annak hátterében, hogy gyakran egyszerre ürülnek ki a bankautomaták, egy nagyon egyszerű ok áll. Abonyban három pénzintézet működtet ATM-et, melyeket ugyanaz a cég tölti. Ebből adódóan, ha a töltő cég nem érkezik meg időben, akkor az minden automatát érint. Az illetékes bankok a jelzéseket figyelembe vették, és igyekeznek megoldást találni a problémára.

Köszönjük, hogy ATM készülékünkkel kapcsolatos észrevételükkel hozzánk fordultak. Köszönjük a jelzést, hamarosan új készpénz logisztikai szoftvert vezetünk be, aminek köszönhetően várhatóan még hatékonyabb lesz az ATM hálózatunk készpénz töltési gyakorlata. Addig is kiemelt figyelmet fordítunk az abonyi ATM működésére és töltésére.

– fogalmazta meg válaszában az egyik érintett pénzintézet központi ügyfélszolgálata.

A másik szóban forgó bank kiemelte, hogy az ügyfélvisszajelzések fontosak pénzintézetük számára, ezért köszönettel fogadták az észrevételeket. A városvezetés bejelentését továbbították az illetékes munkatársaik felé, akik figyelembe vesznek minden javaslatot, és amennyiben megvalósítható, törekednek annak minél korábbi bevezetésére. Hozzátették: a gyakoribb készpénz-töltési igény szükségét jelezték az illetékes beszállító partner részére is.