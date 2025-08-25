1 órája
Egyszerre tűnt el a pénz a város összes bankautomatájából, furcsa bejelentések jöttek
Több helyi lakos is panasszal élt Abonyban, az ügyben a település polgármestere is megszólalt. A városban található bankautomaták ugyanis havi rendszerességgel kiürülnek bizonyos időszakokban, és a tapasztalatok alapján meghibásodások miatt sokszor akadozik azok használhatósága is.
A lakossági panaszbejelentések kapcsán az abonyi városvezetés megkereste a helyi bankautomatákat üzemeltető pénzintézeteket, akik válaszoltak is a jelzésre.
Rendszeresen kiürülnek a bankautomaták Abonyban
Pető Zsolt polgármester tájékoztatása szerint a településen rendszeresen előfordul, hogy bizonyos időszakokban kiürülnek a bankautomaták, emellett azok használhatósága is akadozik. A problémák miatt számos lakossági panasz érkezett a városvezetéshez, ilyen alkalmakkor sorra jönnek a jelzések a hivatalba. Az önkormányzat az ügy orvoslása érdekében felvette a kapcsolatot az ATM-eket működtető pénzintézetekkel. Kérték, hogy vizsgálják meg további automaták telepítésének lehetőségét, valamint gondoskodjanak a folyamatos és akadálytalan működtetésről is.
A bankautomaták elhelyezését egyrészt jogszabályok határozzák meg, másrészt viszont az intézetek üzleti megfontolásból döntenek a telepítésről. Abonyban a szükséges számú ATM rendelkezésre áll, a tranzakciók száma pedig nem indokolja új készülék telepítését.
Kiderült, miért egyszerre ürülnek ki az automaták
Annak hátterében, hogy gyakran egyszerre ürülnek ki a bankautomaták, egy nagyon egyszerű ok áll. Abonyban három pénzintézet működtet ATM-et, melyeket ugyanaz a cég tölti. Ebből adódóan, ha a töltő cég nem érkezik meg időben, akkor az minden automatát érint. Az illetékes bankok a jelzéseket figyelembe vették, és igyekeznek megoldást találni a problémára.
Köszönjük, hogy ATM készülékünkkel kapcsolatos észrevételükkel hozzánk fordultak. Köszönjük a jelzést, hamarosan új készpénz logisztikai szoftvert vezetünk be, aminek köszönhetően várhatóan még hatékonyabb lesz az ATM hálózatunk készpénz töltési gyakorlata. Addig is kiemelt figyelmet fordítunk az abonyi ATM működésére és töltésére.
– fogalmazta meg válaszában az egyik érintett pénzintézet központi ügyfélszolgálata.
A másik szóban forgó bank kiemelte, hogy az ügyfélvisszajelzések fontosak pénzintézetük számára, ezért köszönettel fogadták az észrevételeket. A városvezetés bejelentését továbbították az illetékes munkatársaik felé, akik figyelembe vesznek minden javaslatot, és amennyiben megvalósítható, törekednek annak minél korábbi bevezetésére. Hozzátették: a gyakoribb készpénz-töltési igény szükségét jelezték az illetékes beszállító partner részére is.
A harmadik érintett pénzintézet válaszában úgy fogalmazott, hogy a bankjegykiadó automata működését és készpénzellátottságának felülvizsgálatának kérését továbbították a kollégáik felé. A készpénzforgalom folyamatos változása miatt azonban előfordulhat, hogy egyes ATM-ekben átmenetileg nem áll rendelkezésre korlátlanul minden címletű bankjegy.
Mágnesként tapadt a kezéhez minden a férfinak, aki két településen is rekordot döntött
Rossz hírt kaptak a sofőrök, ezt az összeget mindenkinek ki kell fizetni