Meglepő

1 órája

Egyszerre tűnt el a pénz a város összes bankautomatájából, furcsa bejelentések jöttek

Több helyi lakos is panasszal élt Abonyban, az ügyben a település polgármestere is megszólalt. A városban található bankautomaták ugyanis havi rendszerességgel kiürülnek bizonyos időszakokban, és a tapasztalatok alapján meghibásodások miatt sokszor akadozik azok használhatósága is.

Nyitrai Fanni

A lakossági panaszbejelentések kapcsán az abonyi városvezetés megkereste a helyi bankautomatákat üzemeltető pénzintézeteket, akik válaszoltak is a jelzésre.

bankautomaták Abonyban: néha kiürülnek
A bankautomaták kapcsán több lakossági panasz is megfogalmazódott
Fotó: Huszár Márk / Forrás: Illusztráció

Rendszeresen kiürülnek a bankautomaták Abonyban

Pető Zsolt polgármester tájékoztatása szerint a településen rendszeresen előfordul, hogy bizonyos időszakokban kiürülnek a bankautomaták, emellett azok használhatósága is akadozik. A problémák miatt számos lakossági panasz érkezett a városvezetéshez, ilyen alkalmakkor sorra jönnek a jelzések a hivatalba. Az önkormányzat az ügy orvoslása érdekében felvette a kapcsolatot az ATM-eket működtető pénzintézetekkel. Kérték, hogy vizsgálják meg további automaták telepítésének lehetőségét, valamint gondoskodjanak a folyamatos és akadálytalan működtetésről is.

A bankautomaták elhelyezését egyrészt jogszabályok határozzák meg, másrészt viszont az intézetek üzleti megfontolásból döntenek a telepítésről. Abonyban a szükséges számú ATM rendelkezésre áll, a tranzakciók száma pedig nem indokolja új készülék telepítését.

Kiderült, miért egyszerre ürülnek ki az automaták

Annak hátterében, hogy gyakran egyszerre ürülnek ki a bankautomaták, egy nagyon egyszerű ok áll. Abonyban három pénzintézet működtet ATM-et, melyeket ugyanaz a cég tölti. Ebből adódóan, ha a töltő cég nem érkezik meg időben, akkor az minden automatát érint. Az illetékes bankok a jelzéseket figyelembe vették, és igyekeznek megoldást találni a problémára. 

Köszönjük, hogy ATM készülékünkkel kapcsolatos észrevételükkel hozzánk fordultak. Köszönjük a jelzést, hamarosan új készpénz logisztikai szoftvert vezetünk be, aminek köszönhetően várhatóan még hatékonyabb lesz az ATM hálózatunk készpénz töltési gyakorlata. Addig is kiemelt figyelmet fordítunk az abonyi ATM működésére és töltésére.

– fogalmazta meg válaszában az egyik érintett pénzintézet központi ügyfélszolgálata. 

A másik szóban forgó bank kiemelte, hogy az ügyfélvisszajelzések fontosak pénzintézetük számára, ezért köszönettel fogadták az észrevételeket. A városvezetés bejelentését továbbították az illetékes munkatársaik felé, akik figyelembe vesznek minden javaslatot, és amennyiben megvalósítható, törekednek annak minél korábbi bevezetésére. Hozzátették: a gyakoribb készpénz-töltési igény szükségét jelezték az illetékes beszállító partner részére is. 

A harmadik érintett pénzintézet válaszában úgy fogalmazott, hogy a bankjegykiadó automata működését és készpénzellátottságának felülvizsgálatának kérését továbbították a kollégáik felé. A készpénzforgalom folyamatos változása miatt azonban előfordulhat, hogy egyes ATM-ekben átmenetileg nem áll rendelkezésre korlátlanul minden címletű bankjegy. 

 

 

