Rendszerfrissítés

3 órája

Ez a banki leállás önt is érintheti! Nem működik majd a netbank, de a mobilapplikáció sem

Címkék#karbantartás#CIB Bank Mobilalkalmazás#bank online#leállás

Rendszerfrissítést végeznek, emiatt több funkció sem lesz elérhető a következő napokban az egyik nagy banknál. Ez több problémát is okozhat. Lássuk mit jelent és kiket érint a banki leállás.

Rimóczi Ágnes

Banki leállásról adott hírt az egyik nagy pénzintézet. A szolgáltatás-kiesés karbantartási munkák miatt történik a CIB Banknál. Mutatjuk, mikor aktuális a Jászkunságban is sokakat érintő intézkedés.

banki leállás a CIB Banknál
Banki leállás: rendszerfrissítést végeznek, emiatt több funkció sem lesz elérhető a CIB Banknál augusztusban kétszer is
Fotó: Illusztráció / Forrás:  Getty Images

Csütörtök este leállnak a szolgáltatások

Néhány nappal ezelőtt már volt egy leállás, ezen a héten is készülni kell. 

– Augusztus 14- én este tíz órától augusztus 15-én hajnali öt óráig zajlik karbantartás, ami több szolgáltatást befolyásol – olvasható a pénzintézet hivatalos oldalán.

Hozzátették, mely területeken várható leállás:

  • A CIB Bank Online, a CIB Bank Mobilalkalmazás, az eBroker, a CIB Business Online és a TPP-csatorna nem lesz elérhető.
  • Ebből kifolyólag az online bankkártyás vásárlások jóváhagyása a CIB Bank Mobilalkalmazáson keresztül szintén nem lesz elérhető.
  • A CIB24 telefonos ügyfélszolgálat korlátozott funkcionalitással lesz elérhető. A bankkártyaletiltás lehetősége ebben az időszakban is biztosított lesz.

Még egyszer várható majd banki leállás

Augusztusban még egy alkalommal kell majd fennakadásra számítaniuk az ügyfeleknek. A tájékoztatás szerint augusztus 23. 22 órs és augusztus 24. 8 óra közötti időszakokban.

  • Teljes szolgáltatás-kiesés várható a CIB kártyákkal végzett bármilyen (ATM, POS, online/internetes) tranzakciók és a CIB ATM-eken és CIB POS terminálokon végzett tranzakciók esetén.
  • Az azonnali átutalási kérelmek és a fizetési kérelmek fogadása és indítása, valamint a másodlagos azonosító rögzítése, meghosszabbítása, törlése szünetel. Ezen időszak alatt azonnali forint átutalási megbízások indítására, ideértve az egységes adatbevételi megoldás útján (qvik-QR, qvik-NFC, qvik-link) benyújtott azonnali utalásokat is, és a másodlagos számlaazonosítók kezelésére nem lesz lehetőség, továbbá a fizetési kérelem (qvik-kérelem) szolgáltatás sem lesz elérhető (fizetési kérelem indítása / elutasítása / jóváhagyása nem lesz lehetséges). Az azonnali utalások és a fizetési kérelmek (qvik-kérelem) fogadása szünetel, a megbízásokat is visszautasítják.
  • A CIB Bank Online, a CIB Bank Mobilalkalmazás, az eBroker, az Ecommerce, a CIB Business Online és a TPP-csatorna nem lesz elérhető. 
  • Ebből kifolyólag az online bankkártyás vásárlások jóváhagyása a CIB Bank Mobilalkalmazáson keresztül szintén nem lesz elérhető.
  • A CIB24 telefonos ügyfélszolgálat korlátozott funkcionalitással lesz elérhető. A bankkártyaletiltás lehetősége ebben az időszakban is biztosított lesz.

– Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk, és köszönjük türelmét, megértését, hogy fejlesztéseinkkel minél magasabb színvonalú szolgáltatást nyújthassunk önnek – tették hozzá a pénzintézet illetékesei.

 

