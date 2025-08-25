Rossz hírt kaptak a sofőrök, ezt az összeget mindenkinek ki kell fizetni

Beigazolódott, amitől mindenki tartott, keddtől emelkednek a nagykereskedelmi árak a benzinkutakon. A benzin bruttó 2, a gázolaj ára bruttó 3 forinttal kerül majd többe – olvasható a Holtankoljak.hu oldalán.

Érdemes még ma elmenni tankolni, ugyanis holnaptól áremelkedés várható benzinkutakon

Forrás: Szoljon.hu Archív

Ma még a következő átlagárakkal találkozhatunk a kutakon (2025.08.25-én):

95-ös benzin: 581 Ft/liter

581 Ft/liter Gázolaj: 588 Ft/liter

A Mol üzemanyagár-döntését számos tényező befolyásolta, többek között az is, hogy a forint gyengült a dollárral szemben. Hétfő reggel 338 forint fölött kellett fizetni egy dollárért, míg vasárnap este 337 forintba került egy dollár.

A Világgazdaság szerint, a trendeket nézve szinte biztosra vehetjük, hogy tovább emelkednek majd az árak, így tehát minden valószínűség szerint nem érdemes várni a tankolással.