1 órája
Rossz hírt kaptak a sofőrök, ezt az összeget mindenkinek ki kell fizetni
Szomorú hírrel kezdjük a hetet, keddtől drágább lesz a tankolás a benzinkutakon. Mutatjuk milyen hatással lesz mindez a pénztárcákra.
Beigazolódott, amitől mindenki tartott, keddtől emelkednek a nagykereskedelmi árak a benzinkutakon. A benzin bruttó 2, a gázolaj ára bruttó 3 forinttal kerül majd többe – olvasható a Holtankoljak.hu oldalán.
Ma még a következő átlagárakkal találkozhatunk a kutakon (2025.08.25-én):
- 95-ös benzin: 581 Ft/liter
- Gázolaj: 588 Ft/liter
A Mol üzemanyagár-döntését számos tényező befolyásolta, többek között az is, hogy a forint gyengült a dollárral szemben. Hétfő reggel 338 forint fölött kellett fizetni egy dollárért, míg vasárnap este 337 forintba került egy dollár.
A Világgazdaság szerint, a trendeket nézve szinte biztosra vehetjük, hogy tovább emelkednek majd az árak, így tehát minden valószínűség szerint nem érdemes várni a tankolással.
