augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nem érdemes várni

1 órája

Rossz hírt kaptak a sofőrök, ezt az összeget mindenkinek ki kell fizetni

Címkék#benzinkút#benzin#gázolaj

Szomorú hírrel kezdjük a hetet, keddtől drágább lesz a tankolás a benzinkutakon. Mutatjuk milyen hatással lesz mindez a pénztárcákra.

Dobos Zsófia Tünde

Beigazolódott, amitől mindenki tartott, keddtől emelkednek a nagykereskedelmi árak a benzinkutakon. A benzin bruttó 2, a gázolaj ára bruttó 3 forinttal kerül majd többe – olvasható a Holtankoljak.hu oldalán.

Érdemes még ma elmenni tankolni, ugyanis holnaptól áremelkedés várható benzinkutakon
Forrás: Szoljon.hu Archív

Ma még a következő átlagárakkal találkozhatunk a kutakon (2025.08.25-én):

  • 95-ös benzin: 581 Ft/liter
  • Gázolaj: 588 Ft/liter

A Mol üzemanyagár-döntését számos tényező befolyásolta, többek között az is, hogy a forint gyengült a dollárral szemben. Hétfő reggel 338 forint fölött kellett fizetni egy dollárért, míg vasárnap este 337 forintba került egy dollár.  

A Világgazdaság szerint, a trendeket nézve szinte biztosra vehetjük, hogy tovább emelkednek majd az árak, így tehát minden valószínűség szerint nem érdemes várni a tankolással.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu