Jó hír érkezik a sofőrök számára, így alakul a benzin és a gázolaj ára

A sofőrök nagy örömére a hetet ismét a nagykereskedelmi üzemanyagárak csökkenésével kezdhetjük, így hétfőtől olcsóbb benzin kerülhetett a tankokba.

Egyelőre nem tört meg a trend, a múlt heti, több mint 4 százalékos visszaesés után az olajárak hétfőn is estek

Fotó: Sipeki Péter / Forrás: Illusztráció

A Brent olaj hordónkénti ára 52 centtel, vagyis 0,78 százalékkal csökkent, így jelenleg az 66,07 dolláron állt. Ez különösen fontos a Mol árképzés szempontjából. Az árcsökkenés valószínűleg az Egyesült Államok kereskedelmi partnereire kivetett magasabb vámoknak, az OPEC termelésnövelési döntésének, valamint az Egyesült Államok és Oroszország közötti ukrán tűzszüneti megállapodás megvalósulásával kapcsolatos várakozásnak tudható be – írja a Világgazdaság.

Továbbá a forint is jól teljesít a dollárral szemben, mely meghatározó tényező a hazai üzemanyagár csökkentésében.

Milyen üzemanyagárra számíthatunk?

A gazdasági tényezőknek köszönhetően tovább esik a benzin és a gázolaj ára is, ezúttal azonos mértékben, bruttó 2-2 forinttal. Hétfőtől az alábbiak szerint alakulnak az árak: