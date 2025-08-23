Jelentős útfejlesztések kezdődnek és valósulnak meg a Jászkunságban – mutatjuk a beruházásokat

Óriási beruházás program indulhat Magyarországon. Megjelent a napokban egy kormányhatározat, amely keretbe szedte a következő tíz év fejlesztési terveit. Cikkünkben az Építési és Közlekedési Minisztérium égisze alatt várható jászkunsági beruházásokat vettük sorra.

Beruházásdömping kezdődhet a Jászkunságban. Az M4 gyorsforgalmi úthoz kapcsolódóan is több fejlesztés megvalósul

Fotó: Mészáros János

Közutak és kerékpárutak újulhatnak meg és épülhetnek, ugyanakkor több létesítmény-, csarnok fejlesztése is szerepel az Építési és Közlekedési Minisztérium projektjei között. A beruházások a vármegye több települését, térségét érinti.

Hosszú a közútfejlesztés listája

M4 Kisújszállás-Püspökladány-Berettyóújfalu közötti szakasz megvalósítása (koncessziós fejlesztés) 5 700 000 000 forint értékben.

Az M44 gyorsforgalmi út és a 44. számú főút Kunszentmárton térségében új autópálya csomópontja koncessziós fejlesztés keretében kerül kialakításra, nem kevesebb, mint 25 milliárd forintot terveznek erre.

A 32. sz. főút mintegy 27,5 kilométeres szakasza az M3 autópálya és Jászberény, valamint az M4 gyorsforgalmi út és Szolnok Széchenyi utca között 2x2 sávra bővül, amelyhez egy vasút feletti műtárgy, két különszintű és nyolc szintbeni csomópont is kialakításra kerül. A beruházás összege: 95 milliárd forint.

A 34. sz. főút Tiszafüred (33. sz. főút) és Fegyvernek (4. sz. főút) közötti, mintegy 54 km főút fejlesztés 11,5 tonnás burkolatmegerősítés és párhuzamos kerékpárút építése, valamint körülbelül 5 kilométer elkerülő út fejlesztése valósul meg 118 milliárd forintból.

Szászegy milliárd forint értékben történik a 45. sz. főúton 11,5 tonna burkolatmegerősítés párhuzamos kerékpárúttal Kunszentmárton (M44 csp.) – Hódmezővásárhely (47. számú főút) között, Kunszentmárton elkerülő úttal.

32. sz. főút 11,5 t burkolatmegerősítés Jászberény (elkerülő) – Szolnok közötti szakaszon 105 milliárd forintból.

A 4-es főút és 4206. jelű ök. út csomópontjának fejlesztése a 4206 jelű országos közút M4 gyorsforgalmi út és a 4. sz. főút közötti szakaszának felújításával (Karcagi csomópont). A beruházás összege egymilliárd forint.

A 442. sz. főút burkolatmegerősítése Martfű és Kunszentmárton között, melyre 45 milliárd forintot szánnak.

A Jászladány, 3226-3227 jelű úti csomópont fejlesztése másfél milliárd forintból.

Szolnoki új tehermentesítő út létesítése Szandaszőlős elkerüléssel és új Tisza-híddal. Az úgynevezett Csáklya úti híd építését magába foglaló fejlesztés százmilliárd forintból valósul meg.

Karcag keleti elkerülő út (3401 j. út – M4 közötti szakasz) 30 700 000 000 forint.

M4 Újszilvás csomópont megvalósítására (koncessziós fejlesztés) kétszáz millió forintot fordítanak.

A 4. sz. főút burkolaterősítése Szolnok és Püspökladány közötti szakaszon 160 milliárd forintból.

A 3224 jelű Szolnok-Tiszasüly összekötő út 5+460-7+560 km szelvények közötti szakaszának burkolatfelújítása egymilliárd forintból.

A 3225. jelű Szolnok-Tiszasüly összekötő út 0+025-1+201 km szelvények közötti szakaszának burkolatfelújítása 1 600 000 000 forintból történik.

A szolnoki vasútállomás feletti Kolozsvári híd (Abonyi úti felüljáró) felújítására 3 632 200 000 forintot fordítanak.

A 442. sz. Szolnok-Kunszentmárton másodrendű főút burkolatának megerősítése és új elkerülő szakaszok építése 3 820 609 320 forint értékben.

A Zagyva kerékpárút projekt kiegészítése 150 000 000 forint ráfordítással.

Mérnökségek újulnak meg

Kisújszállás új mérnökségi telep (M4 gyorsforgalmi út üzemeltetéséhez kapcsolódó koncessziós vállalás) – 10 000 000 000 forint.

Kisújszállás meglévő mérnökségi telep fejlesztése (Karcag elkerülő úthoz kapcsolódó) – 7 000 000 000 forint.

Jászberény mérnökségi telep fejlesztése (32. számú főút bővítéséhez kapcsolódó) – 7 000 000 000 forint.

Reptér, vásárcsarnok és művésztelep is megújulhat

Szolnoki (Szandaszőlős) Repülőtér fejlesztése (5 000 000 000 forint).

Vásárcsarnok és környékének komplex fejlesztése - Szolnok (5 000 000 000 forint)

Tiszafüredi Termál- és Strandfürdő fejlesztése (5 000 000 000 forint)

Túrkevei kézilabda munkacsarnok építése (1 036 244 319 forint)

Szolnoki Művésztelep fejlesztése (4 000 000 000 forint)

Beruházás az egészségügy dolgozók lakhatásáért