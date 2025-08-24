Fergeteges koncertekkel örvendeztették meg a közönséget a besenyszögi városnapon – galériával

Városnapot tartottak szombaton a Fecskelyuki Sportpályán, ahol színes programok közül válogathattak az érdeklődők. Mindenki megtalálhatta a számára megfelelő elfoglaltságot – kicsik és nagyok egyaránt. Volt csillámtetoválás, arcfestés, légvár, játszóház és körhinta. Bemutatót tartottak az íjászok, a szkanderosok és a motorosok is. Ezen kívül még rengeteg vidám táncos előadást láthatott a közönség. A színpadi produkciók közül kiemelendők a Geri-Betli Duó, Kalandozoo, a Falka Társulat, Dalma Dance Club és a Rózsák Táncműhely, a tűztáncosok, valamint a Szimpátia együttes fergeteges koncertje. A programot a DR BRS produkciója zárta.