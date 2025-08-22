Szeptembertől minden autós százezreket fizet, akkor is, ha nem ő a hibás

A biztonsági öv használat hanyagolásáért korábban csak akkor büntethettek, ha a rendőrök személyesen állították meg a járművet, kamerák által észlelt mulasztásokat nem lehetett szankcionálni. Ez most megváltozott: a törvény kimondja, hogy az autóban minden egyes utasért az autó üzembentartója felel és ez akkor is így van, ha közúti ellenőrzés során „buknak le” az utasok. Szeptember 18-án pedig hatályba lép az a rendelet, mely pontosan megállapítja azt az összeget is, amit a jármű üzembentartójának kell majd kifizetnie ilyen esetben.

A VÉDA kapuk ezentúl árgus szemmel ellenőrzik az biztonsági öv használatát! A büntetés pedig ezentúl az üzembentartó postaládájában landol! Fotó: Mészáros János

Mennyibe kerül a biztonsági öv használat elmulasztása?

Bár a KRESZ kötelezővé teszi, sajnos mégis sokan elmulasztják használni a biztonsági övet, pedig mindenki tudja, hogy életet menthet és már csak ezért is „megéri” bekapcsolni. Ám úgy tűnik most egy kis anyagi motivációval is igyekeznek rávenni legalább a gépjármű tulajdonosait arra, hogy figyelmeztessék a vonakodó utasokat annak használatára. Ha ugyanis csak egyetlen utas nincs bekötve, már repül is a határozat és a csekk a rendszám alapján. Az árak pedig igencsak borsosak:

lakott területen belül: 20.000 forint/fő;

lakott területen kívül: 30.000 forint/fő;

autóúton vagy autópályán: 40.000 forint/fő.

Tehát mint látszik, elég húzós költségekkel kell számolnia annak, aki négy fős társasággal, öv bekapcsolása nélkül leruccan például a Balatonra. Ha erről az utazásról belterületen, majd külterületen és végül az autópályán is készül fotó, az bizony egy 360 ezer forintos fekete leves lesz a kellemes balcsizás után. Ha csak nem történik valami menet közben, ami nem anyagilag jelent majd tragédiát a társaság számára.

Vadas Attila, a szolnoki Sprint Autósiskola vezetője a téma kapcsán azt is megjegyezte, hogy ezzel az intézkedéssel annak a lehetősége is megszűnt, hogy egy céges autó esetében a vállalat kibújjon a felelősség alól, arra hivatkozva, hogy nem tudja, ki vezethette adott időben az autót.

Ott, ahol nem kötelező menetlevelet írni és nem lehet kideríteni minden kétséget kizáróan, hogy ki vezetett a járművet, eddig érvelhetett a cég ezzel és így megúszhatta a büntetést. Ez ezentúl nem lesz megoldható, mert a büntetés az üzembentartóhoz, vagyis a céghez megy ki. Ezzel is az a cél, hogy végre rászoktassák az embereket arra, hogy kapcsolják be az övet és erre figyelmeztessék az utasokat is. Számos alkalommal bebizonyosodott már egy-egy baleset után, hogy túlélhető lett volna, ha be vannak kötve az áldozatok. De ha ez nem volt elég indok, akkor talán majd akit egyszer megbüntetnek érte, legközelebb már odafigyel

– mondta hírportálunknak a szakértő.