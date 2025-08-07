57 perce
Elszánták magukat, fontos lépést tesznek a szolnoki szórakozóhelyen történt tömegverekedés után
„Tegyünk közösen a fiatalok biztonságos szórakozásért!” címmel tartott sajtótájékoztatót csütörtökön Mohi Márk. A szolnoki közgyűlés fideszes frakcióvezető-helyettese, a Fidelitas városi elnöke újraéleszti a városban a Biztonságos Szórakozóhelyek programot, melyre a T-Sun Yacht Clubban történt tömegverekedés miatt is nagy szükség van.
A Tisza-parton tartott sajtótájékoztatón elhangzott, felélesztik a korábbi városvezetés által kiválóan, a szülők megelégedettségére működtetett „Biztonságos Szórakozóhelyek” programot. Mohi Márk kezdeményezése a szolnoki Tiszaliget „Mentetlen” oldalán működő T-Sun Yacht Clubban július 25-én éjszaka történt botrányos tömegverekedés miatt vált szükségessé.
– Szalay Ferenc akkori polgármester vezetésével több mint tíz évvel ezelőtt a helyi önkormányzat, a polgármesteri hivatal, a Szolnok Városi Rendőrkapitányság, a katasztrófavédelem, a gyermekvédelem, de még a fogyasztóvédelem, valamint társhatóságok, hivatalok és szakmai partnerek, illetve a Szolnok Városi Diákok Tanácsa képviselői közös gondolkodással megkezdték a fiatalok biztonságos szórakozóhely programjának kidolgozását – kezdte Mohi Márk.
A Szolnokon akkor működő szórakozóhelyek tulajdonosai és szülők ültek le egy asztalhoz, hogy felállítsák azt a szempontrendszert, melynek megvalósítása eredményeként biztonságosabbá válna a fiatalok éjszakai szórakozása. Már akkor is számtalan veszély leselkedett a gyerekekre az éjszakában. A drog, az alkohol, a cigaretta használata egyre elterjedtebb volt közöttük, és sajnos egyre fiatalabb korban nyúltak ezekhez a szerekhez, melyek az elmúlt évtized alatt még inkább a fiatalok szórakozásának eszközeivé váltak. Eljutottunk odáig, hogy immáron az erőszakos viselkedések miatt is aggódniuk kell a szülőknek.
– Komplex társadalmi problémákat csak komplex módon lehet kezelni, közös gondolkodással, közös fellépéssel, politikamentesen. A 2010-es évek elején a városházán több alkalommal megrendezett Szülői Műhely keretében szülők, diákok, szakemberek, tulajdonosok és üzemeltetők összegezték és értékelték a szórakozóhelyek látogatásainak eredményeit. A tulajdonosok és üzemeltetők kérésére a szülők 15 pontos, a diákok 12 pontos szempontrendszerben fogalmazták meg, hogy számukra mitől lehet biztonságos egy szórakozóhely, ahová a szülők gyermekeiket nyugodtan engedhetnék el, illetve ahol a fiatalok is biztonságban érezhetik magukat. A program működőképes volt, ám mára az a mozgalom elhalt.
Újratervezik a „Biztonságos Szórakozóhelyek” programot
– A frakció tagjaival, illetve a fiatalok közösségével most azon vagyunk, hogy újraélesszük a „Biztonságos Szórakozóhelyek” programot. A közeljövőben ismételten számos fórumot, tanácskozást kezdeményezünk az érintettekkel, újratervezzük és felfrissítjük a korábban megfogalmazott szempontrendszereket, és talán egy etikai kódex létrehozása is szóba kerülhet, mely betartása garantálná, hogy a szórakozóhelyeken odafigyelnek a fiatalokra. Minden partnernek őszintének kell lennie, hiszen a programban résztvevő fiatalokon kívül a többi partnerszervezet képviselője, velem együtt, a gyermekeikért aggódó szülők, akiknek a félelmük mellett felelősségük is van.
– Arra kérek hát minden érintettet, hogy élesszük fel a „Biztonságos Szórakozóhelyek” programot, mely ösztönből lemorzsolja és kiveti magából azokat a bulihelyeket, ahol a gyermekeinknek bármilyen bántódása eshet! – összegezte kezdeményezésének lényegét Mohi Márk.
Ismét a Színikritikusok díjának várományosa a Szigligeti csodás színművésznője
Szolnoki szódások: A Török és a Varga-dinasztia, no meg a „Szőrös Dömper”
Talán ő az ország legidősebb egyetemistája – a szolnoki volt főiskolai docens szerint az AI nem tud többet az embernél