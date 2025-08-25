Borzalmas tragédia: öt gyermek maradt árván, miután édesanyjuk után az apjuk is életét vesztette

Tragédia történt július 18-án, amikor is hirtelenséggel elhunyt egy ötgyermekes édesanyja, Hevesi Mónika. Férje, Szokodi Szabolcs és félárván maradt gyermekei javára példás összefogással gyűjtést kezdeményeztek sokan. A családban nevelkedik a 13 éves nagylány, Noémi, a 9 éves Szabolcs, az öt éves Dániel mellett a legkisebbek, a 3 éves iker fiúk, Soma és Bence. Róluk kellett az egyedül maradt édesapának gondoskodnia.

Hevesi Mónika és Szokodi Szabolcs: a pár öt gyermeke maradt árván, a tragédia leírhatatlan

Fotó: Szokodi Szilvia/Facebook

A gyász feldolgozása nagyon nehéz folyamat felnőttnek és gyermeknek egyaránt. Az orosházi családot aztán hétvégén újabb szörnyű tragédia érte. Mónika után ugyanis az apa, Szabolcs is váratlanul életét vesztette, erről testvére tett közzé egy bejegyzést.

A beol.hu cikkéből megtudhatják, mit üzent az elhunyt apa testvére, illetve azt is, hogyan segíthetik a gyermekeket.