Mezőtúron is mehet a „pumpálás” – új bringaparkot adtak át a vármegyében

Jó hír a bringásoknak! Hetekig tartó, megfeszített munka után elkészült a bringapark Mezőtúron, ahol természetesen nem csak a bicajosok élevezhetik a kanyargós, hullámos pálya okozta adrenalinfröccsöt. Ezzel egyidőben átadták a megújult játszóteret is, így kicsiknek és nagyoknak is van terep a felesleges energiák levezetésérre.

Avar Vanda
Mezőtúron is mehet a „pumpálás” – új bringaparkot adtak át a vármegyében

Itt aztán lehet pumpálni! Elkészült a bringapálya Mezőtúron.

Fotó: Mészáros János

Kicsik és nagyok legnagyobb örömére nemrég elkészült a bringapark Mezőtúron. A közel 40 millió forint állami támogatásból megvalósult beruházás lehetőséget nyújt a fiataloknak ügyességük fejlesztésére és a biztonságos kerekezés elsajátítására.

bringapark Mezőtúron pumpapálya kanyargós biciklipark
A vármegyében igazi különlegesség a nemrég átadott bringapark Mezőtúron. A déli forróság azonban még a lelkes kerekezőket is távol tartotta
Fotó: Mészáros János

Elkészült a bringapark Mezőtúron

A bringapálya, vagyis más néven pumpapálya persze nem csak biciklivel, hanem rollerrel, görkorcsolyával és gördeszkával is használható, ami azonnal a város egyik legvonzóbb szabadidős helyszínévé tette. 
– Teljesen más élmény, mint egy sík területen biciklizni – mondta a polgármester, Szűcs Dániel, aki azonban arra is felhívta a figyelmet, hogy mindenki olvassa el és tartsa be a pályán elhelyezett szabályokat, hiszen csak így lehet elkerülni a nemkívánatos baleseteket.

A környéken már elvégezték a füvesítést is, a területet pedig napi szinten locsolják, hogy a zöld környezet hamar kialakuljon. 
A helyiek lelkesedése máris óriási: volt, aki a családjával két nap alatt kétszer is ellátogatott.

Hétvégén már kétszer voltunk a kisfiunkkal, legszívesebben le se jött volna róla

– árulta el egy szülő.

Mezőtúron így már azt egész család számára megvana  lehetőség a mozgásra, a kicsiknek a játszótér, a nagyoknak a pálya, a felnőtteknek meg a játszó utáni, vagy a ligeti fitneszpálya ad lehetőséget az aktív szabadtéri időtöltésre. 

Az Országos Bringapark Programnak köszönhetően egyre több, a Mezőtúrihoz hasonló park létesült a vármegyében is. Karcagon már lassan három éve élvezhetik a fiatalalok a kanyargós pályát, alig egy éve pedig az ország egyik legnagyobb pumpapályáját adták át Tiszaföldváron. Ezen kívül Túrkeve és Martfű is megkapta már a szükséges pályázati támogatást, előbbi már a kivitelező céggel is megállapodott, utóbbinál még folyik a tervező és a kivitelező kiválasztása.

Miért „pumpapálya”? 

A kicsit megtévesztő elnevezés arra utal, hogy az ilyen típusú pályákon való haladáshoz nem szükséges tekerni a pedált, hanem az ember testével végzett „pumpáló” mozdulatokkal tudja fenntartani és növelni a sebességet. Ez adja a különlegességét, izgalmát és azt az élményt, amit – mint ahogy a polgármester is fogalmazott – nem lehet a sík terepen való bicajozással összehasonlítani. Ez az élmény pedig már Mezőtúron is elérhető.


 

