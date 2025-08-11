Mezőtúron is mehet a „pumpálás” – új bringaparkot adtak át a vármegyében

Kicsik és nagyok legnagyobb örömére nemrég elkészült a bringapark Mezőtúron. A közel 40 millió forint állami támogatásból megvalósult beruházás lehetőséget nyújt a fiataloknak ügyességük fejlesztésére és a biztonságos kerekezés elsajátítására.

A vármegyében igazi különlegesség a nemrég átadott bringapark Mezőtúron. A déli forróság azonban még a lelkes kerekezőket is távol tartotta

Fotó: Mészáros János

Elkészült a bringapark Mezőtúron

A bringapálya, vagyis más néven pumpapálya persze nem csak biciklivel, hanem rollerrel, görkorcsolyával és gördeszkával is használható, ami azonnal a város egyik legvonzóbb szabadidős helyszínévé tette.

– Teljesen más élmény, mint egy sík területen biciklizni – mondta a polgármester, Szűcs Dániel, aki azonban arra is felhívta a figyelmet, hogy mindenki olvassa el és tartsa be a pályán elhelyezett szabályokat, hiszen csak így lehet elkerülni a nemkívánatos baleseteket.

A környéken már elvégezték a füvesítést is, a területet pedig napi szinten locsolják, hogy a zöld környezet hamar kialakuljon.

A helyiek lelkesedése máris óriási: volt, aki a családjával két nap alatt kétszer is ellátogatott.

Hétvégén már kétszer voltunk a kisfiunkkal, legszívesebben le se jött volna róla

– árulta el egy szülő.

Mezőtúron így már azt egész család számára megvana lehetőség a mozgásra, a kicsiknek a játszótér, a nagyoknak a pálya, a felnőtteknek meg a játszó utáni, vagy a ligeti fitneszpálya ad lehetőséget az aktív szabadtéri időtöltésre.

Az Országos Bringapark Programnak köszönhetően egyre több, a Mezőtúrihoz hasonló park létesült a vármegyében is. Karcagon már lassan három éve élvezhetik a fiatalalok a kanyargós pályát, alig egy éve pedig az ország egyik legnagyobb pumpapályáját adták át Tiszaföldváron. Ezen kívül Túrkeve és Martfű is megkapta már a szükséges pályázati támogatást, előbbi már a kivitelező céggel is megállapodott, utóbbinál még folyik a tervező és a kivitelező kiválasztása.

Miért „pumpapálya”?

A kicsit megtévesztő elnevezés arra utal, hogy az ilyen típusú pályákon való haladáshoz nem szükséges tekerni a pedált, hanem az ember testével végzett „pumpáló” mozdulatokkal tudja fenntartani és növelni a sebességet. Ez adja a különlegességét, izgalmát és azt az élményt, amit – mint ahogy a polgármester is fogalmazott – nem lehet a sík terepen való bicajozással összehasonlítani. Ez az élmény pedig már Mezőtúron is elérhető.