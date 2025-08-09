augusztus 9., szombat

Emőd névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jó hír ékezett

1 órája

Megvan az új helyszín és a kivitelező is – ezúttal biztos, hogy megépül a bringapark Túrkevén!

Címkék#Túrkeve#Pumpa Park#bringapark program

Bár korábban meghiúsult a kezdeményezés, most kedvező fordulat állt be egy fontos projekt kapcsán. Az Országos Bringapark Program 2025 keretein belül ugyanis még idén elkészülhet a bringapark Túrkevén, amit minden bizonnyal sok fiatal fog örömmel használni. A jó hírt a város polgármestere, Sallai R. Benedek osztotta meg közösségi oldalán.

Avar Vanda

A több településen is nagy sikernek örvendő bringaparkra már a 2019-2024-es önkormányzati ciklusban  nyert támogatást a város az Aktív Magyarországért Felelős Kormánybiztosi Hivataltól. Akkor azonban a helyszínválasztás körül kialakult viták miatt meghiúsult a projekt, ám ezúttal úgy tűnik, végre megépül a bringapark Túrkevén.

bringapark Túrkevén. pumpa park fotója
Ehhez hasonló lehet majd a bringapark Túrkevén is. A képet a nyertes kivitelező cég bocsátotta a polgármester rendelkezésére
Forrás: Facebook.com /  Sallai R. Benedek

Bringapark Túrkevén – a mostani helyszín végleges

A bringapark – vagy más néven Pumpa Park – a korábbi tervek szerint a Liget környezetében kapott volna helyet, de a lakossági tiltakozás és a kivitelezési szempontok különbözősége miatt a képviselő-testület nem tudott közös döntést hozni.  A pályázati lehetőség azonban újra megnyílt a Magyar Kormány Bringapark Program 2025 nevű pályázatának köszönhetően. Túrkeve ismét benyújtotta pályázatát, és ismét nyert, ezúttal pedig a helyszínnel kapcsolatban is sikerült dűlőre jutni.

Az egyeztetések során végül a strand Ballai útról történő lejáratától balra, a kempingbejárat előtt található önkormányzati területet választották ki. Az új helyszín számos szempontnak megfelel: közel van a Kis-Berettyó parti fitnesz részleghez, könnyen elérhető a turisták számára, ugyanakkor kellő távolságban van a lakóövezettől, így a használata várhatóan senkit sem zavar majd – olvasható a polgármester bejegyzésében.

Nagy nehezen ennek a helyszínkiválasztása megtörtént, ezen már nem változtatunk. A kivitelezésre vonatkozó megrendelést már aláírtam, a három érvényes ajánlat közül a legkedvezőbbet nyújtó cég végezheti el a munkát. Ha minden a tervek szerint halad, a Pumpa Park még az idén elkészül. 

A leendő bringapark nemcsak a fiatalok számára nyújt majd lehetőséget ügyességi kerékpározásra, hanem arra is kiváló lehetősége teremt, hogy a legkisebbek is biztonságosan gyakorolhassák rajta a biciklizést és a közlekedési készségeiket.

„Rendkívül hálásak vagyunk a kormánynak ezért a lehetőségért” – emelte ki Sallai R. Benedek megkeresésünkre reagálva. 

Országos Bringapark Program 2025

Az Országos Bringapark Program 2025 célja, a tartalmas és egészséges szabadidő-eltöltési lehetőségek segítése. A program keretein belül az alábbiakra lehet pályázni:

  • kerékpáros pumpapálya;
  • BMX cross (racing) pálya;
  • erdei kerékpáros egynyomos pálya;
  • dirt/freeride pálya;
  • BMX freestyle pálya;
  • kerékpáros triál pálya, valamint ezek pályák kisegítő létesítményeinek kialakítására.

Az így elnyert pályázat tehát más jellegű fejlesztésre nem fordítható.

A városvezetés bízik benne, hogy az új létesítmény hamar a helyiek kedvencévé válik, és a Túrkevére látogató turisták is szívesen kipróbálják majd. Hasonló bringaparkot adtak át nemrég Mezőtúron is, ahol alig néhány hét alatt készült el a projekt és gyorsan a fiatalok egyik kedvenc helye lett.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu