1 órája
Megvan az új helyszín és a kivitelező is – ezúttal biztos, hogy megépül a bringapark Túrkevén!
Bár korábban meghiúsult a kezdeményezés, most kedvező fordulat állt be egy fontos projekt kapcsán. Az Országos Bringapark Program 2025 keretein belül ugyanis még idén elkészülhet a bringapark Túrkevén, amit minden bizonnyal sok fiatal fog örömmel használni. A jó hírt a város polgármestere, Sallai R. Benedek osztotta meg közösségi oldalán.
A több településen is nagy sikernek örvendő bringaparkra már a 2019-2024-es önkormányzati ciklusban nyert támogatást a város az Aktív Magyarországért Felelős Kormánybiztosi Hivataltól. Akkor azonban a helyszínválasztás körül kialakult viták miatt meghiúsult a projekt, ám ezúttal úgy tűnik, végre megépül a bringapark Túrkevén.
Bringapark Túrkevén – a mostani helyszín végleges
A bringapark – vagy más néven Pumpa Park – a korábbi tervek szerint a Liget környezetében kapott volna helyet, de a lakossági tiltakozás és a kivitelezési szempontok különbözősége miatt a képviselő-testület nem tudott közös döntést hozni. A pályázati lehetőség azonban újra megnyílt a Magyar Kormány Bringapark Program 2025 nevű pályázatának köszönhetően. Túrkeve ismét benyújtotta pályázatát, és ismét nyert, ezúttal pedig a helyszínnel kapcsolatban is sikerült dűlőre jutni.
Az egyeztetések során végül a strand Ballai útról történő lejáratától balra, a kempingbejárat előtt található önkormányzati területet választották ki. Az új helyszín számos szempontnak megfelel: közel van a Kis-Berettyó parti fitnesz részleghez, könnyen elérhető a turisták számára, ugyanakkor kellő távolságban van a lakóövezettől, így a használata várhatóan senkit sem zavar majd – olvasható a polgármester bejegyzésében.
Nagy nehezen ennek a helyszínkiválasztása megtörtént, ezen már nem változtatunk. A kivitelezésre vonatkozó megrendelést már aláírtam, a három érvényes ajánlat közül a legkedvezőbbet nyújtó cég végezheti el a munkát. Ha minden a tervek szerint halad, a Pumpa Park még az idén elkészül.
A leendő bringapark nemcsak a fiatalok számára nyújt majd lehetőséget ügyességi kerékpározásra, hanem arra is kiváló lehetősége teremt, hogy a legkisebbek is biztonságosan gyakorolhassák rajta a biciklizést és a közlekedési készségeiket.
„Rendkívül hálásak vagyunk a kormánynak ezért a lehetőségért” – emelte ki Sallai R. Benedek megkeresésünkre reagálva.
Országos Bringapark Program 2025
Az Országos Bringapark Program 2025 célja, a tartalmas és egészséges szabadidő-eltöltési lehetőségek segítése. A program keretein belül az alábbiakra lehet pályázni:
- kerékpáros pumpapálya;
- BMX cross (racing) pálya;
- erdei kerékpáros egynyomos pálya;
- dirt/freeride pálya;
- BMX freestyle pálya;
- kerékpáros triál pálya, valamint ezek pályák kisegítő létesítményeinek kialakítására.
Az így elnyert pályázat tehát más jellegű fejlesztésre nem fordítható.
A városvezetés bízik benne, hogy az új létesítmény hamar a helyiek kedvencévé válik, és a Túrkevére látogató turisták is szívesen kipróbálják majd. Hasonló bringaparkot adtak át nemrég Mezőtúron is, ahol alig néhány hét alatt készült el a projekt és gyorsan a fiatalok egyik kedvenc helye lett.
Pillanatokon belül elnyelte a mélység a Holt-Zagyvába gurult autót – látványos képek a mentőakcióról!
Mit főzzünk a kánikulában? Valami könnyű finomságot, ami gyorsan elkészül! Íme néhány ételtipp!