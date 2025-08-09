Megvan az új helyszín és a kivitelező is – ezúttal biztos, hogy megépül a bringapark Túrkevén!

A több településen is nagy sikernek örvendő bringaparkra már a 2019-2024-es önkormányzati ciklusban nyert támogatást a város az Aktív Magyarországért Felelős Kormánybiztosi Hivataltól. Akkor azonban a helyszínválasztás körül kialakult viták miatt meghiúsult a projekt, ám ezúttal úgy tűnik, végre megépül a bringapark Túrkevén.

Ehhez hasonló lehet majd a bringapark Túrkevén is. A képet a nyertes kivitelező cég bocsátotta a polgármester rendelkezésére

Forrás: Facebook.com / Sallai R. Benedek

Bringapark Túrkevén – a mostani helyszín végleges

A bringapark – vagy más néven Pumpa Park – a korábbi tervek szerint a Liget környezetében kapott volna helyet, de a lakossági tiltakozás és a kivitelezési szempontok különbözősége miatt a képviselő-testület nem tudott közös döntést hozni. A pályázati lehetőség azonban újra megnyílt a Magyar Kormány Bringapark Program 2025 nevű pályázatának köszönhetően. Túrkeve ismét benyújtotta pályázatát, és ismét nyert, ezúttal pedig a helyszínnel kapcsolatban is sikerült dűlőre jutni.

Az egyeztetések során végül a strand Ballai útról történő lejáratától balra, a kempingbejárat előtt található önkormányzati területet választották ki. Az új helyszín számos szempontnak megfelel: közel van a Kis-Berettyó parti fitnesz részleghez, könnyen elérhető a turisták számára, ugyanakkor kellő távolságban van a lakóövezettől, így a használata várhatóan senkit sem zavar majd – olvasható a polgármester bejegyzésében.

Nagy nehezen ennek a helyszínkiválasztása megtörtént, ezen már nem változtatunk. A kivitelezésre vonatkozó megrendelést már aláírtam, a három érvényes ajánlat közül a legkedvezőbbet nyújtó cég végezheti el a munkát. Ha minden a tervek szerint halad, a Pumpa Park még az idén elkészül.

A leendő bringapark nemcsak a fiatalok számára nyújt majd lehetőséget ügyességi kerékpározásra, hanem arra is kiváló lehetősége teremt, hogy a legkisebbek is biztonságosan gyakorolhassák rajta a biciklizést és a közlekedési készségeiket.

„Rendkívül hálásak vagyunk a kormánynak ezért a lehetőségért” – emelte ki Sallai R. Benedek megkeresésünkre reagálva.

Országos Bringapark Program 2025

Az Országos Bringapark Program 2025 célja, a tartalmas és egészséges szabadidő-eltöltési lehetőségek segítése. A program keretein belül az alábbiakra lehet pályázni:

kerékpáros pumpapálya;

BMX cross (racing) pálya;

erdei kerékpáros egynyomos pálya;

dirt/freeride pálya;

BMX freestyle pálya;

kerékpáros triál pálya, valamint ezek pályák kisegítő létesítményeinek kialakítására.

Az így elnyert pályázat tehát más jellegű fejlesztésre nem fordítható.