augusztus 26., kedd

Izsó névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megszólalnak a szemtanúk

1 órája

Napok óta erről beszél a város, ebből a tóból bukkant elő az idegen – videóval

Címkék#szemtanú#tó#rejtély

Szokatlan jelenetnek lehettek tanúi múlt vasárnap az abonyi Mikes-tónál a helyiek. Egy búvár Abonyban ugyanis ritkán tűnik fel, ezért érthetően sokan meglepődtek. A nem mindennapi látvány története gyorsan terjedt a városban. Kiderült, hogy mit láttak aznap a szemtanúk.

Szoljon.hu

Abonyban található egy mesterséges tó, amelynek vízszintje ugyan kifejezetten alacsony, de közkedvelt rekreációs övezetnek számít. Múlthét vasárnap - augusztus 24-én -  azonban többen is szokatlan jelenetnek voltak a szemtanúi a Mikes-tónál. Hírportálunk ezt követően a helyszínen járt, ahol a lakók elmesélték, hogy mit tapasztaltak, amikor felbukkant a búvár Abonyban.

A búvár Abonyban az igen sekély tóban munkálkodott
Egy búvár Abonyban igen meglepő, hiszen a Mikes-tó nem túl mély
Fotó: Nagy Balázs

Nem mindennapi látvány egy búvár Abonyban

Kedden reggel a közkedvelt tó partját ismét a nyugalom és a béke övezte, ám a vasárnap történt események továbbra is élénken élnek a szemtanúk emlékezetében. Az egyébként alacsony vízszinttel rendelkező Mikes-tóban a helyiek beszámolói szerint egy búvárra lettek figyelmesek. A vélemények azóta is megoszlanak. Többen úgy gondolják, hogy a búvár valamit keresett a tó fenekén, mások pedig egy szokatlan hatósági akció részének gondolják a jelenetet. 

– Én éppen nem voltam a helyszínen, de mesélte egy ismerősöm, hogy búvárt láttak a tóban. Egyébként ez a rész körülbelül térdig érhet, ami nem igazán indokolja egy búvár jelenlétét, ezért lepődtem meg, amikor meghallottam a hírt – magyarázta a férfi, miközben megmutatta a tó azon részét, ahol a búvárt látták.

A helyszín, ahol a búvárt látták az abonyiak
A Mikes-tó azon része, ahol a búvárt látták. A helyiek szerint itt sekélyebb a víz, az ellentétes oldalon valamivel magasabb lehet a vízállás
Fotó: Nagy Balázs

Egy másik helybéli azonban saját szemével látta az eseményt, és elmondása szerint a búvár teljes felszerelésben dolgozott, mintha célzottan kutatott volna valami után. Hogy pontosan miért volt szükség a szakember jelenlétére, egyelőre nem tudni, a helyiek körében csupán találgatások keringenek.

– Nem mindennapi látvány volt, amikor megláttuk a búvárt a vízben. Itt soha nem szoktunk ilyesmit tapasztalni, ezért sokan meg is álltak nézni, mit csinál. Valamit mintha kerestek volna, de nem tudni, hogy pontosan mit csinálhatott ott – idézte fel. 

Szolnokon is dolgoztak búvárok a közelmúltban

Mint arról már korábban is beszámoltunk, augusztus 8-án szintén dolgoztak búvárok térségünkben. Akkor egy személyautó gurult a Holt-Zagyva vizébe, amihez a szolnoki hivatásos tűzoltók, valamint az Életjel Mentőcsoport műszaki és búvár egységei vonultak ki. Az eset kapcsán a hatóságok vizsgálatot indítottak annak érdekében, hogy kiderítsék hogyan kerülhetett a jármű a vízbe. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu