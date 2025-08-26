Napok óta erről beszél a város, ebből a tóból bukkant elő az idegen – videóval

Abonyban található egy mesterséges tó, amelynek vízszintje ugyan kifejezetten alacsony, de közkedvelt rekreációs övezetnek számít. Múlthét vasárnap - augusztus 24-én - azonban többen is szokatlan jelenetnek voltak a szemtanúi a Mikes-tónál. Hírportálunk ezt követően a helyszínen járt, ahol a lakók elmesélték, hogy mit tapasztaltak, amikor felbukkant a búvár Abonyban.

Egy búvár Abonyban igen meglepő, hiszen a Mikes-tó nem túl mély

Fotó: Nagy Balázs

Nem mindennapi látvány egy búvár Abonyban

Kedden reggel a közkedvelt tó partját ismét a nyugalom és a béke övezte, ám a vasárnap történt események továbbra is élénken élnek a szemtanúk emlékezetében. Az egyébként alacsony vízszinttel rendelkező Mikes-tóban a helyiek beszámolói szerint egy búvárra lettek figyelmesek. A vélemények azóta is megoszlanak. Többen úgy gondolják, hogy a búvár valamit keresett a tó fenekén, mások pedig egy szokatlan hatósági akció részének gondolják a jelenetet.

– Én éppen nem voltam a helyszínen, de mesélte egy ismerősöm, hogy búvárt láttak a tóban. Egyébként ez a rész körülbelül térdig érhet, ami nem igazán indokolja egy búvár jelenlétét, ezért lepődtem meg, amikor meghallottam a hírt – magyarázta a férfi, miközben megmutatta a tó azon részét, ahol a búvárt látták.

A Mikes-tó azon része, ahol a búvárt látták. A helyiek szerint itt sekélyebb a víz, az ellentétes oldalon valamivel magasabb lehet a vízállás

Fotó: Nagy Balázs

Egy másik helybéli azonban saját szemével látta az eseményt, és elmondása szerint a búvár teljes felszerelésben dolgozott, mintha célzottan kutatott volna valami után. Hogy pontosan miért volt szükség a szakember jelenlétére, egyelőre nem tudni, a helyiek körében csupán találgatások keringenek.

– Nem mindennapi látvány volt, amikor megláttuk a búvárt a vízben. Itt soha nem szoktunk ilyesmit tapasztalni, ezért sokan meg is álltak nézni, mit csinál. Valamit mintha kerestek volna, de nem tudni, hogy pontosan mit csinálhatott ott – idézte fel.

Szolnokon is dolgoztak búvárok a közelmúltban

Mint arról már korábban is beszámoltunk, augusztus 8-án szintén dolgoztak búvárok térségünkben. Akkor egy személyautó gurult a Holt-Zagyva vizébe, amihez a szolnoki hivatásos tűzoltók, valamint az Életjel Mentőcsoport műszaki és búvár egységei vonultak ki. Az eset kapcsán a hatóságok vizsgálatot indítottak annak érdekében, hogy kiderítsék hogyan kerülhetett a jármű a vízbe.