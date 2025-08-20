augusztus 20., szerda

Magyarok Kenyere Program

Meglepő dologra készült a lelkész a térség legnagyobb ünnepi rendezvényén – galériával, videóval

Minden szem az újszászi iskola kapujára szegeződött, melyen egy lovaskocsi fordult be szerdán, rakományának viszont mindenki örült. Különleges búzaösszeöntést tartottak Újszászon.

Rózsa Róbert

Miközben az újszásziak már gyülekeztek a Vörösmarty Mihály Általános Iskola udvarán szerdán tartott búzaösszeöntésre, Pádár Zoltán református lelkész az udvar egyik nyárfájának árnyékában a bibliát olvasgatta egymagában. Elmélyülten lapozgatott, úgy tartja, nem árt egy kis csendes felkészülés, mielőtt a pódiumra áll. A tiszteletestől kikértünk némi kulisszatitkot még az ünnepség előtt.

búzaösszeöntés, búzagyűjtő nap, Újszász, karitatív, jótékony, Magyarok Kenyere, Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
Búzaösszeöntést és kenyérünnepet tartottak augusztus 20-án Újszászon
Fotó: Nagy Balázs

– Árulja el, a szentírás mely részét idézi majd?

– Nos, igazából áldásra kaptam felkérést. De „lázadó” vagyok, nem állom meg, hogy egy igeverset ne mondjak el. A Zsoltárok könyvének 68. zsoltára lesz az.

– És miért ezt gondolja az ünnepséghez illőnek?

– Mert ez az ige a háláról szól. Márpedig az új kenyér egy hálára indító dolog.

Magyarok Kenyere Program Újszászon

Fotók: Nagy Balázs

Való igaz. Pádár tiszteletes az ünnepségen aztán fel is mondta az írást: „Áldott az Úr! Napról napra gondot visel rólunk szabadító Istenünk.” E szavakkal pedig a vármegyei búzagyűjtő nap és kenyérünnep többi felszólalója is egyetértett.

166 tonna felajánlás a Jászkunságból

Például Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) vármegyei alelnöke. Mint Ivancsics Balázs megnyitójában emlékeztetett, a gazdák annak idején egyszerűen életnek hívták a búzát, mivel a termés mennyisége és minősége meghatározta az emberek mindennapjait. Az alelnök elmondta,

  • a NAK,
  • a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz) 
  • és a Magyarok Kenyere Alapítvány 

immár tizennegyedik éve rendezik meg a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem programot. Ivancsics Balázs kiemelte, bár hol jobb, hol rosszabb idők köszöntöttek a gazdákra, ők minden esztendőben adakoztak, hogy a szűkölködők asztalára is jusson kenyér. Elmondta, idén az újszászi és jászteleki gyűjtőpontokon több mint 34 ezer kilogramm búzát adtak le, a vármegyében pedig összesen 166 ezer kilogramm búzát ajánlottak fel jótékony célra.

A legnagyobb régiós karitatív szerveződés a Magyarok Kenyere

Méltatta a gazdák önzetlen munkásságát Luzsi József, a NAK vidékfejlesztésért felelős országos alelnöke is. Jelezte, az eltelt másfél évtized alatt a Magyarok Kenyere Program a Kárpát-medence legnagyobb karitatív szerveződésévé vált, az adománybúzából 2,5 millió kenyeret lehetne süttetni. Mindezt annak ellenére – tette hozzá – hogy az elmúlt években a gazdákat számos csapás sújtotta: Covid, háború, aszály. A gazdálkodók ennek ellenére tették a dolgukat.

Egyebek mellett a vízproblémákra tért ki köszöntőjében a Magosz szakmai titkára is. Nagy Viktor szerint a legnagyobb kincsüknek számító víz raktározását kell mielőbb megoldani hazánkban – sokatmondó pillanat volt, hogy mikor a szakmai titkár beszéde zárásaként áztató, csendes esőt kívánt, helyeslő morajlás futott végig a tömegen.

Meglepetésvendég is járt az újszászi búzaösszeöntésen

A vendéglátó nevében Dobozi Róbert, Újszász polgármestere szólt. A városvezető elmondta, egy éve kérték fel őket a vármegyei búzaösszeöntés helyszínének. A maga részéről pedig biztosnak látta, hogy megfelelnek a feladatnak, az Alsó-Zagyva vidéke ugyanis ősi búzatermő vidék. A polgármester hangsúlyozta, az újszászi gabonafelajánlásban idén nem csupán a helyi termelők, de Újszász testvértelepüléseinek hozzájárulása is bennfoglaltatik.

Augusztus 20-a kapcsán az államalapítás jelentőségét méltatta a térség országgyűlési képviselője. Pócs János dicsérően szólt Újszász közösségéről, egyúttal köszönetet mondott a földműveseknek munkájukért.

A köszöntők után pedig egy lovaskocsi fordult be az újszászi iskola udvarába. Nagy, de örömteli terhet cipelt: azt az adományt, amit a helyi gazdák a rászoruló magyaroknak szántak. Majd megtartották az összetartozást jelképező búzaösszeöntést Újszászon. Ahol kiderült az is, jövőre Jászladány veszi át tőlük a stafétát.

 

