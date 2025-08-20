Meglepő dologra készült a lelkész a térség legnagyobb ünnepi rendezvényén – galériával, videóval

Miközben az újszásziak már gyülekeztek a Vörösmarty Mihály Általános Iskola udvarán szerdán tartott búzaösszeöntésre, Pádár Zoltán református lelkész az udvar egyik nyárfájának árnyékában a bibliát olvasgatta egymagában. Elmélyülten lapozgatott, úgy tartja, nem árt egy kis csendes felkészülés, mielőtt a pódiumra áll. A tiszteletestől kikértünk némi kulisszatitkot még az ünnepség előtt.

Búzaösszeöntést és kenyérünnepet tartottak augusztus 20-án Újszászon

Fotó: Nagy Balázs

– Árulja el, a szentírás mely részét idézi majd?

– Nos, igazából áldásra kaptam felkérést. De „lázadó” vagyok, nem állom meg, hogy egy igeverset ne mondjak el. A Zsoltárok könyvének 68. zsoltára lesz az.

– És miért ezt gondolja az ünnepséghez illőnek?

– Mert ez az ige a háláról szól. Márpedig az új kenyér egy hálára indító dolog.