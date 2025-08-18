A történelem viharában nőtt fel, a család melegében éli napjait – 90 éves a ceglédi ünnepelt

A Ceglédi Városi Televízió tájékoztatása szerint, a 90 esztendős Viniczai István Károlyt a település alpolgármestere, Hegedűs Ágota köszöntötte a napokban. Az ünnepelt 60 éven át dolgozott sofőrként, és minden kilométert balesetmentesen tett meg.

Viniczai István Károlyt Hegedűs Ágota is köszöntötte

Forrás: Ceglédi Városi Televízió

István mindennapjai aktívan telnek: főz, füvet nyír, ápolja kertjét, gyakran jár horgászni és tökéletes egészségnek örvend. Úgy tartja, hosszú életének titka a szerető, összetartó család, amely számára a legnagyobb kincs. Négy gyermeke, nyolc unokája és hét dédunokája teszi teljessé boldogságát.