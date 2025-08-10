Biztonság
3 órája
Új tűzhelytől a kamerákig – ezeket fejlesztették a dél-pesti város tagóvodájában
Újabb ajándékot kapott a Széchenyi úti Óvoda Ugyeri Tagóvodája Cegléden. Modern kamerákat szereltek fel az intézményben.
Cegléd város hivatalos oldalának tájékoztatása szerint dr. Csáky András polgármester márciusban egy új tűzhelyet adott át az intézménynek, ezúttal pedig kamerák felszerelésével segítette az óvoda működését.
Az Ugyeri Tagóvoda ezen felül egy új tárolóval is bővült, melyben a kertben használt játékokat és eszközöket biztonságosan, rendezett körülmények között tudják elhelyezni.
