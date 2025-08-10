Új tűzhelytől a kamerákig – ezeket fejlesztették a dél-pesti város tagóvodájában

Cegléd város hivatalos oldalának tájékoztatása szerint dr. Csáky András polgármester márciusban egy új tűzhelyet adott át az intézménynek, ezúttal pedig kamerák felszerelésével segítette az óvoda működését.

Az egyik kihelyezett kamera látószöge

Fotó: Kisfaludi István / Forrás: Cegléd Város Facebook-oldala

Az Ugyeri Tagóvoda ezen felül egy új tárolóval is bővült, melyben a kertben használt játékokat és eszközöket biztonságosan, rendezett körülmények között tudják elhelyezni.