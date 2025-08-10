augusztus 10., vasárnap

Új tűzhelytől a kamerákig – ezeket fejlesztették a dél-pesti város tagóvodájában

Újabb ajándékot kapott a Széchenyi úti Óvoda Ugyeri Tagóvodája Cegléden. Modern kamerákat szereltek fel az intézményben.

Nyitrai Fanni

Cegléd város hivatalos oldalának tájékoztatása szerint dr. Csáky András polgármester márciusban egy új tűzhelyet adott át az intézménynek, ezúttal pedig kamerák felszerelésével segítette az óvoda működését.

Az egyik kihelyezett kamera látószöge
Fotó: Kisfaludi István / Forrás: Cegléd Város Facebook-oldala

Az Ugyeri Tagóvoda ezen felül egy új tárolóval is bővült, melyben a kertben használt játékokat és eszközöket biztonságosan, rendezett körülmények között tudják elhelyezni. 

Az tároló, mely biztonságot nyújt az eszközöknek
Fotó: Kisfaludi István / Forrás: Cegléd Város Hivatalos Oldala

 

