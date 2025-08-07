augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

Szúnyog terjeszti

3 órája

Szerveket károsító vírus terjed a kedvelt európai nyaralóhelyeken

Címkék#vírusriasztás#vírusszakértő#vírus#járvány#figyelemfelhívás#járványügyi helyzet

Mintegy 250 000 megfertőzött embere, és 90 haláleset. Gyorsan terjed a chikungunya-vírus, mely most már a népszerű nyaralóhelyeket is elérte.

Dobos Zsófia Tünde

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és több európai egészségügyi szervezet hívta fel a figyelmet egy vírusra, mely nagyon gyorsan terjed, eddig mintegy 250 000 embert fertőzött meg – írja a Magyar Nemzet.

Aedes aegypti mosquito (mosquito da dengue)
A chikungunya-vírust fertőzött szúnyogok terjesztik, s ezek már megjelentek Európában is
Fotó: Illusztráció / Forrás:  Getty Images

A chikungunya-vírus terjedése

A hírek szerint a kínai hatóságok eddig 10 000 esetet jelentettek, melyből 7000-et a déli Foshan városában, Kuangtung tartományban regisztráltak. 2025 elejétől kezdve már az Indiai-óceán szigetein, köztük Réunion, Mayotte és Mauritius területén is beszámoltak a járvány megjelenéséről. A felsorolt helyekben közös pont, hogy mind nyaralóhelyekként vannak számon tartva.

Időközben már Európában, népszerű nyaralóhelyeken is felütötte a fejét a vírus. A klímaváltozásnak köszönhetően a szúnyogok aktív időszaka korábban kezdődött és hosszabb ideig tart. A globalizáció miatt pedig olyan helyekre is eljutottak, ahol eddig még nem voltak jelen. 

Július elején arról számolt be a Magyar Nemzet, hogy a chikungunya-láz Franciaországban is megjelent. A nyugat-európai országban akkor még hét chikungunya-esetet regisztráltak öt különböző régióban, melyek közül négy már korábban is érintett volt, de a Grand Est régió eddig mentes volt a vírustól. A járványügyi jelentés szerint a korai megjelenés és a magas számú fertőzési gócpont „megerősíti a helyi terjedés kockázatát” a francia szárazföldön. 

Csípés utáni tünetek

  • Szakértők szerint a chikungunya-lázat a tigrisszúnyog terjeszti, és tünetei közé tartozik a magas láz, a hányinger, ízületi fájdalmak. Súlyosabb esetben akár szervkárosodással is járhat.  
    A szervkárosodást halva sokkot kaphatunk, de el kell mondani: ritkábban fordul elő, s kockázata elsősorban az újszülötteknél, a 65 év feletti időseknél, valamint a magas vérnyomásban, cukorbetegségben vagy szív- és érrendszeri betegségekben szenvedőknél magasabb.
  • A vírust fertőzött szúnyog csípése terjeszti, de emberről emberre nem adható át.
  • A felsoroltak általában háromtól hét napig tartanak. A dengue-láztól eltérően a chikungunya gyakran hosszan elhúzódó ízületi fájdalmat és fáradtságot okoz, amely hetekig, hónapokig, ritka esetben akár évekig is fennállhat.

Mit tegyünk, hogy elkerüljünk a fertőzést?

Paul Hunter orvosprofesszor, a Kelet-Angliai Egyetem munkatársa több tanáccsal is ellátta az utazókat: 

  • Ha tehetik viseljenek bő, hosszú ujjú ruhát, amely elfedi a karjukat és lábukat. Ez leginkább világos színű legyen, hogy lássák, ha szúnyog szállt rájuk.
  • A várandós nők a terhesség késői szakaszában próbálják kerülni az utazást, ugyanis a terhesség kései szakaszában elkapott fertőzés veszélyt jelenthet a magzatra.

Kitörhet egy újabb világjárvány?

A szakértők elmondása alapján, bár aggasztónak tűnik a helyzet, de nem valószínű, hogy ez lesz a következő világjárvány. Will Irving virológus professzor elmondta: a világon korábban is voltak legalább ekkora, ha nem nagyobb kitörések. 

 

 

