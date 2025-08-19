1 órája
Furcsa tárgyakra bukkantak a cibaki sziget végében, sosem láttak még ilyet a helyiek
Hiába a páratlan természeti környezet, egyre több a szemét a Tisza-parton. A cibakházi sziget megtisztításáért most civilek fogtak össze.
A cibakházi sziget, természeti és geológiai értékei miatt a helyiek és a turisták kedvelt célpontja lett a Tisza mentén az elmúlt időben. Azt viszont már kevesebben veszik észre, ha nem vigyázunk rá, néhány nyár alatt elpusztulhat azt, amit most még csodálunk. Nemrég rendkívüli dolgot találtak a szigeten, amilyenhez hasonló esetről még senki se hallott a környéken. Cibakháza nyári látványossága ugyanis sajnos szemétlerakó helyszín lett.
Veszélyben a cibakházi sziget
Az utóbbi hetekben civil kezdeményezésre újra reflektorfénybe került a cibaki sziget és környezetének állapota. Egy helyi lakos, többedmagával úgy döntött, nem panaszkodik, odamegy, és összeszedtek több zsák szemetet a területről. Tapasztalatait közösségi posztban osztotta meg.
– A turistalejárónál és a sziget déli végén tobzódik a frissen elszórt hulladék – írta az egyik Facebook-csoportban a bejegyzés szerzője. Sörösüvegek, műanyag flakonok, aludobozok, zacskók, szotyihéj, cigarettacsikkek és pelenkák. A poszt írója és az önkéntesek a saját hulladéktárolóikba vitték haza a szemét egy részét. Egy másik zsákot szándékosan a lejáróhoz helyeztek, hogy az odalátogatók legalább ne dobálják el a hulladékot. Felhívásuk egyszerre volt udvarias és határozott: aki le tudta vinni a sört, az fel is tudja vinni az üres dobozt. Nincs mentség.
Sokat szemetelnek a fiatalok is
Különösen aggasztó, hogy fiatalok, akik tömegesen eljárnak a partszakaszhoz, a környezetvédelem teljes hiánya nélkül teszik. Brutális mennyiségű cigarettacsikk borítja a földet, és az improvizált tűzrakóhelyek között akad olyan is, amelyben hat darab elhasznált fáklya tégely hever. Ezek nemcsak csúfítják a tájat, hanem tűz- és környezeti kockázatot is jelentenek. A legnagyobb veszélyt mégis a műanyag hulladékok jelentik, mint például a nejlonszatyrok és a pelenkák. A műanyag lebomlása ugyanis rendkívül lassú folyamat, ezért a természetbe kerülése után még életöltőkön át szennyezi bolygónkat, ami hatással van az egész élővilágra – írja cikkében a MET Magyarország.
A kommentelők túlnyomó többsége háláját és elismerését fejezte ki az önkéntesek felé. Volt, aki így írt: „Gratulálok, kevés az ilyen ember!”
Egy másik hozzászóló még tovább ment: „Ha a 6 éves gyerekem tudja, hogy nem szemetelünk, a fiatalok miért nem?”
Sokan sérelmezték, hogy a szemetelők valószínűleg nem is olvassák az ilyen bejegyzéseket, és ha olvasnák, sem tanulnának belőle. De ez sem indok arra, hogy ne próbálják újra és újra elmondani:
Kultúrált ember nem szemetel. A többieknek meg tilos.
Civil csoport létrehozását is felvetették
A poszt írója nem a hivatalokat kereste fel a jelenséggel, hanem a közösség aktívabb részvételét szorgalmazta. Javaslata szerint a lejárónál kihelyezett, önkéntes alapon ürített hulladéktároló segítene a helyzeten. Egy kommentben valaki már civil csoport létrehozását is felvetette.
A posztot követően, sőt korábban is akadtak olyanok, akik példamutatóan elkezdték gyűjteni a szemetet és saját erőből elszállították azt, tehát itt sok ember munkájáról van szó és mindenkinek jár az elismerés, aki tesz a települése érdekében, mert a környezetvédelem közös ügy