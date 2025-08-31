augusztus 31., vasárnap

Mai évfordulók
38 perce

Civil Kavalkád pezsdítette fel Szolnok főterét – galériával, videóval

Címkék#szoljon videó#Civil Kavalkád#játék#programsorozat

A Szolnok napi programsorozat részeként idén is megrendezték a Civil Kavalkádot a Kossuth téren. A meghívott szervezetek színes bemutatókkal és játékos programokkal várták a látogatókat.

Nagy Balázs
A Civil Kavalkád idén is sokakat vonzott a Kossuth térre

Fotó: Nagy Balázs

A Kossuth téren és környékén Civil Kavalkád várta az érdeklődőket a város napja alkalmából. A meghívott 30 civil szervezet érdekes bemutatókkal és interaktív játékokkal várta az érdeklődőket.

Civil Kavalkád Szolnokon

Fotók: Nagy Balázs

 

