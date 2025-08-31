Főszerepben a közösség
38 perce
Civil Kavalkád pezsdítette fel Szolnok főterét – galériával, videóval
A Szolnok napi programsorozat részeként idén is megrendezték a Civil Kavalkádot a Kossuth téren. A meghívott szervezetek színes bemutatókkal és játékos programokkal várták a látogatókat.
A Civil Kavalkád idén is sokakat vonzott a Kossuth térre
Fotó: Nagy Balázs
A Kossuth téren és környékén Civil Kavalkád várta az érdeklődőket a város napja alkalmából. A meghívott 30 civil szervezet érdekes bemutatókkal és interaktív játékokkal várta az érdeklődőket.
Civil Kavalkád SzolnokonFotók: Nagy Balázs
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre