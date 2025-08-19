augusztus 19., kedd

Augusztus 20.

Családias tűzijátékra várják a helyieket Tomajmonostorán

Címkék#augusztus 20#Szent István-nap#tűzijáték

Új helyszínen tartják a Szent István-napi látványosságot.

Rózsa Róbert
Új helyszínt kapott a tomaji augusztus 20-i tűzijáték

Forrás: Illusztráció / MW Archívum

Fotó: Vendel Lajos / Nógrád Megyei Hírlap

Új helyszínen, a Bajcsy-Zsilinszky utca 13. szám alatt tartják meg szerdán, Tomajmonostorán az augusztus 20-i tűzijátékot. A Szent István-napi látványosság 21 órakor kezdődik, és mint a Tomaji Tájház Egyesület írta, család- és állatbarát lesz. Vagyis a tűzijáték nem csak családias hangulatú lesz, de mivel falusi I. kategóriás, ezért az állatok alvását sem zavarja majd.

 

