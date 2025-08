Olyan dologra kezdtek gyűjteni az abonyiak, amelyből csak tíz van az egész országban

Hamarosan már megnyithatja kapuit az egykori Sívó-kúria épülete, ahol rengeteg szakrendelés és kezelés állhat az abonyiak rendelkezésére a továbbiakban. A projekt részeként több mint 47 millió forint értékű orvostechnikai eszközbeszerzés valósulhatott meg, amelynek eleme egy ritka ultrahang-diagnosztikai készülék is, amiből mindössze 10 található meg országunkban. A csecsemő ultrahang vizsgálófej beszerzését célként tűzte ki a város, és ennek fedezésére gyűjtenek most Abonyban.

Összefogott Abony azért, hogy a csecsemő ultrahang a jövőben a városban is elérhető legyen. Pető Zsolt polgármester is kiáll a nemes cél mellett

Forrás: Pető Zsolt polgármester Facebook-oldala

Csecsemő ultrahang: együttes erővel gyűjtenek az abonyiak

A ritka ultrahang-diagnosztikai készülék kiegészítő feje további 3 millió forintba kerül. A Városunk Fejlődéséért Egyesület tagjai és a helyi önkormányzati képviselők összesen 600 ezer forintos adományt biztosítanak erre, valamint egy helyi vállalkozó, Raffai Róbert is félmillió forinttal járult hozzá ahhoz, hogy a csecsemők részére alkalmas vizsgálófej Abonyban is elérhető legyen. A helyi Fidesz és Földi László országgyűlési képviselő 400 ezer forintos támogatást biztosítottak.

Földi László országgyűlési képviselő, és az abonyi Fidesz is támogatja a nemes cél megvalósítását

Forrás: ABONY.HU - Abony város hivatalos oldala

Az orvosok is a cél mellé álltak

A helyi orvosok is szorgalmazzák a vizsgálófej beszerzését. Az ügy mellé állt dr. Tóth Katalin csecsemő- és gyermekorvos is egy jelentős összeggel, továbbá dr. Farkas János, dr. Imreh Zsuzsanna Irén és dr. Homoki Ildikó is támogatják a cél elérését.

Az ultrahangvizsgálatok nemcsak sugárvédelmi okokból részesítendők előnyben a gyermekek vizsgálatánál, hanem azért is, mert a csecsemőben, gyermekben a magas frekvenciájú vizsgálófejjel végzett vizsgálatok kiváló minőségű képalkotást biztosítanak. Számos, sugárterhelést okozó röntgenvizsgálatot helyettesíthet az ultrahangvizsgálat

– fogalmazta meg dr. Homoki Ildikó csecsemő- és gyermekorvos.

Hozzátette, hogy a gyermekkori ultrahangvizsgálatok fájdalommentesek, és bármikor megismételhető diagnosztikai lehetőséget jelentenek.

A SAMSUNG MEDISON V5 típusú ultrahang-diagnosztikai készülék, melyből a forgalmazó tájékoztatása szerint mindössze 10 darab található az egész országban

Forrás: Pető Zsolt polgármester Facebook-oldala

A lakosok is támogathatják a fejlesztést

A cél elérésében az abonyi lakosok is kivehetik a részüket, ugyanis lehetőségük van anyagilag is támogatni a fontos eszköz beszerzését. Hiszen, ha sikeresen meg tudják vásárolni a speciális vizsgálófejet, akkor az abonyi kisbabák még korszerűbb vizsgálati módszerekben részesülhetnek, ráadásul helyben.