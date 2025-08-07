Ne maradjon le a nyár legszebb időszakáról, óránként akár 50-100 csodát is láthat

A csillagos égbolt szerelmesei ismét örülhetnek, hamarosan a Perseidák meteorrajával ismét csodálatos látványban lesz részünk.

Augusztus 11. és 13. között lesz a leglátványosabb a csillaghullás

Fotó: Nagy Balázs

Látványos csillaghullás augusztusban

A Perseidák első meteoritjai már július 14–én feltűntek az égen, a csúcspontjuk pedig augusztus 12–én várható. Az egész megfigyelési időszak szeptember 1–ig tart. A legnagyobb aktivitásra augusztus 11. és 13. között számíthatunk, különösen késő este és hajnali órákban – tudtuk meg Ujlaki Csaba szolnoki csillagásztól.

- Ha az időjárás kedvez, óránként akár 50–100 hullócsillag is felbukkanhat, így érdemes időt szánni az égbolt figyelésére.

Miért olyan különleges a Perseidák meteorraj?

A Perseidák nem véletlenül váltak ennyire népszerűvé. A nyári esték kellemes hűvössége mellett a raj különösen fényes meteoritokat is produkálhat, sőt tűzgömböket is láthatunk, amelyek olyan fényesen szelik át az eget, mintha nappali világosság lenne.

A meteorok a Perseus csillagkép irányából érkeznek, de valódi forrásuk a 109P/Swift-Tuttle üstökös, melynek törmelékén minden évben áthalad a Föld. A porszemcsék, amikor belépnek a légkörbe, a súrlódás hatására elégnek, ezt látjuk hullócsillagként.

– mondta Ujlaki Csaba.

Hogyan figyeljük meg a hullócsillagokat?

A hullócsillagok látványához nem szükséges távcső vagy más felszerelés – elég egy tiszta égbolt, egy sötét helyszín és egy kis türelem. A városok fényei elvonják a figyelmet, ezért érdemes a sötétebb területekre elvonulni, és hagyni, hogy a szemünk hozzászokjon a sötétséghez. Idén a fogyó Hold fényessége kissé befolyásolhatja a megfigyelést, ezért érdemes olyan időpontot választani, amikor a Hold még nem kelt fel, vagy már lement.

Hullócsillagok és kívánságok

A hullócsillagokhoz számos népi hiedelem és romantikus elképzelés kapcsolódik – sokan úgy tartják, hogy ilyenkor titkos kívánságokat suttoghatunk, amelyek valóra válhatnak. Bár a tudomány ezt nem erősíti meg, a Perseidák varázslatos hangulata kétségtelenül különleges élményt nyújt.