augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szent Lőrinc könnyei

1 órája

Ne maradjon le a nyár legszebb időszakáról, óránként akár 50-100 csodát is láthat

Címkék#Perseida#hullócsillag#csillaghullás#meteorraj

Augusztus közepén ismét elérkezik az év egyik leglátványosabb égi eseménye. Készüljön fel a csillaghullásra, ami mindenki számára varázslatos élményt ígér.

Major Angéla

A csillagos égbolt szerelmesei ismét örülhetnek, hamarosan a Perseidák meteorrajával ismét csodálatos látványban lesz részünk. 

Augusztus 11. és 13. között lesz a leglátványosabb a csillaghullás
Augusztus 11. és 13. között lesz a leglátványosabb a csillaghullás
Fotó: Nagy Balázs

Látványos csillaghullás augusztusban

A Perseidák első meteoritjai már július 14–én feltűntek az égen, a csúcspontjuk pedig augusztus 12–én várható. Az egész megfigyelési időszak szeptember 1–ig tart. A legnagyobb aktivitásra augusztus 11. és 13. között számíthatunk, különösen késő este és hajnali órákban – tudtuk meg Ujlaki Csaba szolnoki csillagásztól.

- Ha az időjárás kedvez, óránként akár 50–100 hullócsillag is felbukkanhat, így érdemes időt szánni az égbolt figyelésére.

Miért olyan különleges a Perseidák meteorraj?

A Perseidák nem véletlenül váltak ennyire népszerűvé. A nyári esték kellemes hűvössége mellett a raj különösen fényes meteoritokat is produkálhat, sőt tűzgömböket is láthatunk, amelyek olyan fényesen szelik át az eget, mintha nappali világosság lenne. 

A meteorok a Perseus csillagkép irányából érkeznek, de valódi forrásuk a 109P/Swift-Tuttle üstökös, melynek törmelékén minden évben áthalad a Föld. A porszemcsék, amikor belépnek a légkörbe, a súrlódás hatására elégnek, ezt látjuk hullócsillagként.

 – mondta Ujlaki Csaba.

Hogyan figyeljük meg a hullócsillagokat?

A hullócsillagok látványához nem szükséges távcső vagy más felszerelés – elég egy tiszta égbolt, egy sötét helyszín és egy kis türelem. A városok fényei elvonják a figyelmet, ezért érdemes a sötétebb területekre elvonulni, és hagyni, hogy a szemünk hozzászokjon a sötétséghez. Idén a fogyó Hold fényessége kissé befolyásolhatja a megfigyelést, ezért érdemes olyan időpontot választani, amikor a Hold még nem kelt fel, vagy már lement.

Hullócsillagok és kívánságok

A hullócsillagokhoz számos népi hiedelem és romantikus elképzelés kapcsolódik – sokan úgy tartják, hogy ilyenkor titkos kívánságokat suttoghatunk, amelyek valóra válhatnak. Bár a tudomány ezt nem erősíti meg, a Perseidák varázslatos hangulata kétségtelenül különleges élményt nyújt.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu