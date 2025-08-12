Megdöbbentek, amikor meglátták, hogy milyen ijesztő állat bújt meg függönyük ráncai között – videóval

Egy dajkapók okozott riadalmat egy szolnoki családban a minap. Lakásukból eltávolították, szerencsére senkit nem csípett meg a betolakodó. Ellenkező esetben fájdalmasabb is lehetett volna a történet vége...

Ez a dajkapók okozott riadalmat egy szolnoki családban a minap

Forrás: Beküldött fotó

A függöny ráncai között pihengetett

– A kisfiam és az apukája éppen focimeccset néztek egyik délután. A férjem lett figyelmes arra, hogy a függöny belső oldalán van valami. Olyan volt, mint egy bebábozódott pillangó. Ahogy közelebb mentem, látszott, hogy fehér hálószerűség veszi körbe azt a valamit, akkor már gondoltam, hogy pók lehet – mesélte el minapi kalandjukat egy szolnoki családanya.

A pók méretén elcsodálkoztak

– Hoztam egy fedeles, átlátszó poharat és „beleügyeskedtem”. Na, akkor kibontakozott az állat. Majdnem eldobtam a poharat a kezemből, amikor megláttam, hogy mekkora a fogságba ejtett pók. Még szerencse, hogy a pohár tetejét a helyére tudtam gyorsan tenni – részletezte a történetet.

Mint mondta, nem ismerték fel, hogy milyen fajról van szó, végül az internet segítségével arra jutottak, hogy egy sárga dajkapókkal osztották meg ideig-óráig a lakásukat.

– Néhány percig figyeltük. Bevallom, csodálatos volt közelről. Az óriási lábait néztük, az apró szőröket, a szemét is láttuk. A kisfiam érdeklődéssel nézte. Egy idő után elkezdte „építeni" a hálós rejtekhelyét. Akkor úgy döntöttünk, hogy kivisszük egy közeli füves területre. Egy fa tövében engedtük el – tette hozzá végül a hölgy.

Csak akkor támad, ha bolygatjuk

Hogy volt-e okuk aggódni, mennyire veszélyes ez a pók, arról korábban már hírportálunkon is írtunk. A Life.hu írása alapján készült cikkből kiderül, hogy a sárga dajkapók országszerte jelen van, csípése veszélyes is lehet.

A sárga dajkapók mérge émelygést, hőemelkedést, lázat okozhat, a marás környékén átmeneti zsibbadást is okozhat

– olvasható.

A jó hír az, hogy a sárga dajkapók nem agresszív, csak akkor támad, ha bolygatják, akkor viszont fájdalmas sérülést okoz, amivel érdemes lehet orvoshoz fordulni. Száraz, meleg gyepekben, réteken, szőlőkben, gyümölcsösökben és bokorerdőkben fordul elő. Ha ilyen helyen járunk, érdemes odafigyelni rá.