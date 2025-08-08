Diákmunkával annyit kereshet, mint sok felnőtt – mutatjuk a titkot!

Akár a hasznosan töltött idő és tapasztalatszerzés, akár a szórakozásra megkereshető zsebpénz motiválja a fiatalt, a diákmunka remek lehetőséget nyújt mindkettőre. Szolnokon a Meló-Diák Iskolaszövetkezet segít eligazodni a diákoknak a munka világában. Tőlük tudtuk meg azt is, hogy mennyit vihet haza egy fiatal, ha a nyári szünetben dolgozik és melyek a legfontosabb tanácsok a kezdőknek.

Ha egy fiatalt érdekel a diákmunka, legbiztonságosabban az iskolaszövetkezeteken keresztül tud elindulni ezen az úton

Fotó: Fotó: Nagy Balázs

Mennyit kereshet a fiatal diákmunkával?

Csicsári-Pocsaji Adrienn, a szolnoki irodavezető elmondta, hogy ezen a nyáron a Meló-Diák által mintegy 100-150 diák állt munkába Szolnokon és környékén. A fiatalok várható fizetéséről pedig így nyilatkozott:

A diákok bérezése az ellátott feladatok nehézségi szintjétől is függ. Az általunk foglalkoztatott diákok jellemzően 1.672-2.250 Ft/óra közötti bruttó alapbérrel dolgoznak, amelyet partnertől függően különböző pótlékok, bónuszok és jutalmak is kiegészíthetnek.

Ehhez hozzá kell tenni, hogy 25 éves kor alatt SZJA-mentességet élveznek a fiatalok, így a bruttó bér valójában nettónak számít.

Vagyis, ha egy diák egy hónapig teljes munkaidőben, azaz heti 5 nap, napi 8 órában dolgozik, akkor legkevesebb 294 272 Ft-ot visz haza, magasabb órabérrel pedig 396 000 Ft érkezik a számlájára hónap végén.

A foglalkoztató partner cégek többsége pedig jellemzően a szolgáltatói, vendéglátóipari (éttermi), illetve a gyártóipari szektorból érkeznek. Ha pedig az együttműködés során kölcsönös a szimpátia, akkor gyakran az adott cég visszavárja a fiatalt.

– Elő szokott fordulni, hogy egy cég kifejezetten azt a diákot "kéri" vissza tőlünk, aki az előző évben náluk dolgozott, mert annyira meg volt vele elégedve. Ezzel együtt pedig - ha 16. évét betöltötte és a beosztása megengedi - akár iskola időszak alatti őszi/tavaszi szünetekben is adnak rá lehetőséget, hogy dolgozzon a fiatal, vagy akár egy biztos munkahelyet is ajánlhatnak fel a jövőben – meséli a tapasztalatokat Adrienn.

Miért jó a nyári diákmunka?

Nem is kérdés, hogy ilyen kereseti lehetőség mellett a nyári diákmunka egyik legnagyobb előnye nyilván a fizetés. Viszont ez nem csak zsebpénz, amit a fiatal arra költ amire akar. Ez egy fontos lépés a szabadság és az önállóság felé. A munkával megkeresett pénznek sokkal nagyobb eszmei értéke van, mint annak, amit anya-apa ad. Jár vele saját bankszámla, bankkártya, ahhoz applikáció, és ezzel már fél lábbal benne is van a tinédzser a felnőtt kor izgalmaiban. Megtanulhatja, hogyan kell beosztani, meg azt is megtapasztalja, egyáltalán mire elég az a pénz, amiért hetekig dolgozott. Aki fiatalon belecsöppen a munkába, az később tudatosabban kezelheti pénzügyeit. Ez persze nem magától értetődő, ehhez nem árt egy kis szülői útmutatás is.