2 órája
Diákmunkával annyit kereshet, mint sok felnőtt – mutatjuk a titkot!
Sok fiatal dönt úgy, hogy a nyári szünetben nemcsak a pihenésre, hanem a munkára, tapasztalatszerzésre is áldoz a szabadidejéből. Ezzel nem csupán hasznosan tölti az időt, de a szórakozásra is megkeresheti a rávalót. Mennyi pénzt hozhat a diákmunka, mik a feltételek és mit tanácsolnak azoknak, akik először próbálják ki? Erről is olvashat cikkünkben!
Akár a hasznosan töltött idő és tapasztalatszerzés, akár a szórakozásra megkereshető zsebpénz motiválja a fiatalt, a diákmunka remek lehetőséget nyújt mindkettőre. Szolnokon a Meló-Diák Iskolaszövetkezet segít eligazodni a diákoknak a munka világában. Tőlük tudtuk meg azt is, hogy mennyit vihet haza egy fiatal, ha a nyári szünetben dolgozik és melyek a legfontosabb tanácsok a kezdőknek.
Mennyit kereshet a fiatal diákmunkával?
Csicsári-Pocsaji Adrienn, a szolnoki irodavezető elmondta, hogy ezen a nyáron a Meló-Diák által mintegy 100-150 diák állt munkába Szolnokon és környékén. A fiatalok várható fizetéséről pedig így nyilatkozott:
A diákok bérezése az ellátott feladatok nehézségi szintjétől is függ. Az általunk foglalkoztatott diákok jellemzően 1.672-2.250 Ft/óra közötti bruttó alapbérrel dolgoznak, amelyet partnertől függően különböző pótlékok, bónuszok és jutalmak is kiegészíthetnek.
Ehhez hozzá kell tenni, hogy 25 éves kor alatt SZJA-mentességet élveznek a fiatalok, így a bruttó bér valójában nettónak számít.
Vagyis, ha egy diák egy hónapig teljes munkaidőben, azaz heti 5 nap, napi 8 órában dolgozik, akkor legkevesebb 294 272 Ft-ot visz haza, magasabb órabérrel pedig 396 000 Ft érkezik a számlájára hónap végén.
A foglalkoztató partner cégek többsége pedig jellemzően a szolgáltatói, vendéglátóipari (éttermi), illetve a gyártóipari szektorból érkeznek. Ha pedig az együttműködés során kölcsönös a szimpátia, akkor gyakran az adott cég visszavárja a fiatalt.
– Elő szokott fordulni, hogy egy cég kifejezetten azt a diákot "kéri" vissza tőlünk, aki az előző évben náluk dolgozott, mert annyira meg volt vele elégedve. Ezzel együtt pedig - ha 16. évét betöltötte és a beosztása megengedi - akár iskola időszak alatti őszi/tavaszi szünetekben is adnak rá lehetőséget, hogy dolgozzon a fiatal, vagy akár egy biztos munkahelyet is ajánlhatnak fel a jövőben – meséli a tapasztalatokat Adrienn.
Miért jó a nyári diákmunka?
Nem is kérdés, hogy ilyen kereseti lehetőség mellett a nyári diákmunka egyik legnagyobb előnye nyilván a fizetés. Viszont ez nem csak zsebpénz, amit a fiatal arra költ amire akar. Ez egy fontos lépés a szabadság és az önállóság felé. A munkával megkeresett pénznek sokkal nagyobb eszmei értéke van, mint annak, amit anya-apa ad. Jár vele saját bankszámla, bankkártya, ahhoz applikáció, és ezzel már fél lábbal benne is van a tinédzser a felnőtt kor izgalmaiban. Megtanulhatja, hogyan kell beosztani, meg azt is megtapasztalja, egyáltalán mire elég az a pénz, amiért hetekig dolgozott. Aki fiatalon belecsöppen a munkába, az később tudatosabban kezelheti pénzügyeit. Ez persze nem magától értetődő, ehhez nem árt egy kis szülői útmutatás is.
Miért jobb iskolaszövetkezeten keresztül intézni a diákmunkát?
Az egyik legfontosabb ok, hogy ez egy jogilag védett, biztonságos munkavégzés. A diákok egy iskolaszövetkezet tagjaként, legális munkaviszonyban dolgoznak, ami biztosítja számukra:
- a munkaszerződést,
- a bejelentett foglalkoztatást,
- a pontos, szabályos bérezést,
- és az esetleges balesetbiztosítást is.
Ezen kívül a foglalkoztatással járó teljes adminisztrációs terhet leveszik az ember válláról és mindig „kipróbált”, megbízható cégekkel dolgoznak, ahol nem fordulhat elő, hogy a ledolgozott órákat „elfelejtik kifizetni”, vagy az előzetesen megbeszéltekhez képes teljesen más munkakörülmények várják a diákot. A Meló Diák mindezeken túl mentorokkal is segíti a fiatalokat, akikhez bármikor lehet kérdéssel fordulni és abban is segítenek, hogy diákdolgozóból főállású munkavállalóvá léphessenek elő.
Melyek a diákmunka feltételei?
Ha diákként szeretne valaki munkát vállalni, akkor az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:
- nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen
- nyári diákmunkához betöltött 15 év plusz szülői hozzájárulás
- év közben végzett munkához betöltött 16 év plusz szülői hozzájárulás
- betöltött 18 év
- személyes iratok: érvényes diákigazolvány, adókártya, TAJ kártya, személyi igazolvány, lakcím kártya, bankszámlaszám
- üzemorvosi vizsgálat
Mit tanácsolnak azoknak, akik először vállalnak diákmunkát?
Mint minden ismeretlen terepen, ezen is elkél néhány jó tanács, amit Adrienn röviden így foglalt össze:
Elsőként azt tanácsolom, hogy a diák tájékozódjon előre a munkakörről, elvárásokról és a bérezésről, ne féljen kérdezni, és minden esetben írja alá a szerződést a munkavégzés megkezdése előtt.
Fontos, hogy mindig megbízható iskolaszövetkezeten keresztül vállaljanak munkát, így biztosított a jogszerű foglalkoztatás, a pontos bérfizetés és a hivatalos jogviszony.
Érdemes olyan munkát választani, amely összeegyeztethető az iskolai elfoglaltságokkal, és lehetőség szerint illeszkedik az érdeklődési körhöz vagy a későbbi karriertervekhez.
Végül, de nem utolsósorban: pontos megjelenés, megbízhatóság és udvarias kommunikáció már az első alkalommal is jó benyomást kelt – ezek az alapok hosszú távon is sokat számítanak.
A diákmunka tehát nem csak azért hasznos, mert meg lehet vele keresni a fesztiválra valót. Ez csupán az anyagi rész. A tapasztalat, az önállóság, felelősség és szabadság érzése azonban ennél sokkal többet ér. Arra azonban érdemes figyelni, hogy ne essen át az ember a ló túloldalára és töltse az egész nyári szünetet munkával. Erre ugyanis ott lesz még majd 40 év, miután elvégezte az iskolát.