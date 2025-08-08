augusztus 8., péntek

László névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Lehetőség

8 perce

Diákmunkával annyit kereshet, mint sok felnőtt – mutatjuk a titkot!

Címkék#diákmunka#melódiák#munkabér#nyári szünet

Sok fiatal dönt úgy, hogy a nyári szünetben nemcsak a pihenésre, hanem a munkára, tapasztalatszerzésre is áldoz a szabadidejéből. Ezzel nem csupán hasznosan tölti az időt, de a szórakozásra is megkeresheti a rávalót. Mennyi pénzt hozhat a diákmunka, mik a feltételek és mit tanácsolnak azoknak, akik először próbálják ki? Erről is olvashat cikkünkben!

Avar Vanda

Akár a hasznosan töltött idő és tapasztalatszerzés, akár a szórakozásra megkereshető zsebpénz motiválja a fiatalt, a diákmunka remek lehetőséget nyújt mindkettőre. Szolnokon a Meló-Diák Iskolaszövetkezet segít eligazodni a diákoknak a munka világában. Tőlük tudtuk meg azt is, hogy mennyit vihet haza egy fiatal, ha a nyári szünetben dolgozik és melyek a legfontosabb tanácsok a kezdőknek.

Többféle diákmunka is elérhető a Meló-Diáknál.
Ha egy fiatalt érdekel a diákmunka, legbiztonságosabban az iskolaszövetkezeteken keresztül tud elindulni ezen az úton 
Fotó: Fotó: Nagy Balázs

Mennyit kereshet a fiatal diákmunkával?

Csicsári-Pocsaji Adrienn, a szolnoki irodavezető elmondta, hogy ezen a nyáron a Meló-Diák által mintegy 100-150 diák állt munkába Szolnokon és környékén. A fiatalok várható fizetéséről pedig így nyilatkozott:

A diákok bérezése az ellátott feladatok nehézségi szintjétől is  függ. Az általunk foglalkoztatott diákok jellemzően 1.672-2.250 Ft/óra közötti bruttó alapbérrel dolgoznak, amelyet partnertől függően különböző pótlékok, bónuszok és jutalmak is kiegészíthetnek. 

Ehhez hozzá kell tenni, hogy 25 éves kor alatt SZJA-mentességet élveznek a fiatalok, így a bruttó bér valójában nettónak számít.

Vagyis, ha egy diák egy hónapig teljes munkaidőben, azaz heti 5 nap, napi 8 órában dolgozik, akkor legkevesebb 294 272 Ft-ot visz haza, magasabb órabérrel pedig 396 000 Ft érkezik a számlájára hónap végén. 

A foglalkoztató partner cégek többsége pedig jellemzően a szolgáltatói, vendéglátóipari (éttermi), illetve a gyártóipari szektorból érkeznek. Ha pedig az együttműködés során kölcsönös a szimpátia, akkor gyakran az adott cég visszavárja a fiatalt.

– Elő szokott fordulni, hogy egy cég kifejezetten azt a diákot "kéri" vissza tőlünk, aki az előző évben náluk dolgozott, mert annyira meg volt vele elégedve. Ezzel együtt pedig - ha 16. évét betöltötte és a beosztása megengedi - akár iskola időszak alatti őszi/tavaszi szünetekben is adnak rá lehetőséget, hogy dolgozzon a fiatal, vagy akár egy biztos munkahelyet is ajánlhatnak fel a jövőben – meséli a tapasztalatokat Adrienn. 

Miért jó a nyári diákmunka?

Nem is kérdés, hogy ilyen kereseti lehetőség mellett a nyári diákmunka egyik legnagyobb előnye nyilván a fizetés. Viszont ez nem csak zsebpénz, amit a fiatal arra költ amire akar. Ez egy fontos lépés a szabadság és az önállóság felé. A munkával megkeresett pénznek sokkal nagyobb eszmei értéke van, mint annak, amit anya-apa ad. Jár vele saját bankszámla, bankkártya, ahhoz applikáció, és ezzel már fél lábbal benne is van a tinédzser a felnőtt kor izgalmaiban. Megtanulhatja, hogyan kell beosztani, meg azt is megtapasztalja, egyáltalán mire elég az a pénz, amiért hetekig dolgozott. Aki fiatalon belecsöppen a munkába, az később tudatosabban kezelheti pénzügyeit. Ez persze nem magától értetődő, ehhez nem árt egy kis szülői útmutatás is.

Miért jobb iskolaszövetkezeten keresztül intézni a diákmunkát?

Az egyik legfontosabb ok, hogy ez egy jogilag védett, biztonságos munkavégzés. A diákok egy iskolaszövetkezet tagjaként, legális munkaviszonyban dolgoznak, ami biztosítja számukra:

  • a munkaszerződést,
  • a bejelentett foglalkoztatást,
  • a pontos, szabályos bérezést,
  • és az esetleges balesetbiztosítást is.

Ezen kívül a foglalkoztatással járó teljes adminisztrációs terhet leveszik az ember válláról és mindig „kipróbált”, megbízható cégekkel dolgoznak, ahol nem fordulhat elő, hogy a ledolgozott órákat „elfelejtik kifizetni”, vagy az előzetesen megbeszéltekhez képes teljesen más munkakörülmények várják a diákot. A Meló Diák mindezeken túl mentorokkal is segíti a fiatalokat, akikhez bármikor lehet kérdéssel fordulni és abban is segítenek, hogy diákdolgozóból főállású munkavállalóvá léphessenek elő.

Melyek a diákmunka feltételei?

Ha diákként szeretne valaki munkát vállalni, akkor az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:

  • nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen
  • nyári diákmunkához betöltött 15 év plusz szülői hozzájárulás
  • év közben végzett munkához betöltött 16 év plusz szülői hozzájárulás
  • betöltött 18 év
  • személyes iratok: érvényes diákigazolvány, adókártya, TAJ kártya, személyi igazolvány, lakcím kártya, bankszámlaszám
  • üzemorvosi vizsgálat

Mit tanácsolnak azoknak, akik először vállalnak diákmunkát?

Mint minden ismeretlen terepen, ezen is elkél néhány jó tanács, amit Adrienn röviden így foglalt össze:

Elsőként azt tanácsolom, hogy a diák tájékozódjon előre a munkakörről, elvárásokról és a bérezésről, ne féljen kérdezni, és minden esetben írja alá a szerződést a munkavégzés megkezdése előtt.

Fontos, hogy mindig megbízható iskolaszövetkezeten keresztül vállaljanak munkát, így biztosított a jogszerű foglalkoztatás, a pontos bérfizetés és a hivatalos jogviszony.

Érdemes olyan munkát választani, amely összeegyeztethető az iskolai elfoglaltságokkal, és lehetőség szerint illeszkedik az érdeklődési körhöz vagy a későbbi karriertervekhez.

Végül, de nem utolsósorban: pontos megjelenés, megbízhatóság és udvarias kommunikáció már az első alkalommal is jó benyomást kelt – ezek az alapok hosszú távon is sokat számítanak.

A diákmunka tehát nem csak azért hasznos, mert meg lehet vele keresni a fesztiválra valót. Ez csupán az anyagi rész. A tapasztalat, az önállóság, felelősség és szabadság érzése azonban ennél sokkal többet ér. Arra azonban érdemes figyelni, hogy ne essen át az ember a ló túloldalára és töltse az egész nyári szünetet munkával. Erre ugyanis ott lesz még majd 40 év, miután elvégezte az iskolát.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu